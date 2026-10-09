¿Llueve todo el viernes?

Después de varias mañanas grises, la provincia amaneció con una garua. Este fenómeno se extendería hasta la noche.

Después de varios días con una amenaza latente, finalmente este viernes la llovizna llegó a la provincia y el fenómeno se podría extender hasta la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más fuertes se sentirían durante la mañana pero continuarían las lloviznas hasta la noche.

¿Cómo estará este viernes 09-10-2026?

El viernes estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C

Sábado 10-10-2026

El sábado mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Domingo 11-10-2026

El domingo parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste rotando al noreste. Precipitaciones hacia la noche. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

Lunes 12-10-2026

El lunes estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, chaparrones y lluvias aisladas, vientos leves del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

Martes 13-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, lluvias y chaparrones aislados, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 8°C

Miércoles 14-10-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C