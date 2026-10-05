¿Llueve este lunes?

Contingencias Climáticas informó que esta jornada puede haber tormentas aisladas en sectores de la provincia.

Luego de un fin de semana agradable, este lunes puede llover. El departamento de Contingencias Climáticas anunció el fenómeno durante varios días ya que también podrían caer unas gotas este martes o miércoles.

¿Cómo estará este lunes 05-10-2026?

Este lunes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas aisladas. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Martes 06-10-2026

El martes estará parcial nublado con leve ascenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche con precipitaciones. Lluvias y nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Miércoles 07-10-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias aisladas. Lluvias y nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 11°C

Jueves 08-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste. Precipitaciones aisladas. Mejoran las condiciones meteorológicas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 12°C

Viernes 09-10-2026

Algo nublado con poco cambio de la temperatura. Vientos moderados del noreste. Precipitaciones aisladas en la mañana. Mejoran las condiciones meteorológicas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 8°C