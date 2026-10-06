Licencia de conducir vencida en Mendoza: ¿de cuánto es la multa y cuándo hay que renovarla?

Una vez que vence el carnet, el conductor ya no está habilitado para circular. Cuándo se puede iniciar la renovación, qué multa puede corresponder y cuánto dura la licencia según la edad.

Revisar la fecha de vencimiento de la licencia de conducir es fundamental para cualquier persona que maneje en Mendoza. Una vez que llega la fecha indicada en el carnet, el permiso deja de estar vigente y no existe un período de gracia para seguir circulando.

La situación volvió a generar dudas después de un siniestro vial ocurrido en Luján de Cuyo, donde murió una motociclista y quedó involucrada una conductora cuya licencia se encontraba vencida.

¿Se puede manejar con la licencia de conducir vencida?

No. La licencia de conducir pierde su validez en la fecha que figura en el documento y desde ese momento el conductor queda inhabilitado para circular legalmente. Por lo tanto, no existe un período de gracia que permita manejar durante algunos días, semanas o meses mientras se completa el trámite de renovación.

La confusión suele aparecer porque muchas personas creen que existe un plazo posterior al vencimiento para realizar el trámite sin consecuencias. Ese plazo puede relacionarse con la posibilidad administrativa de iniciar una renovación, pero no habilita a conducir con el carnet vencido.

En otras palabras: si la licencia venció, el vehículo no debería ser conducido hasta completar la renovación correspondiente.

¿Qué pasa si me paran con el carnet vencido?

Conducir con una licencia vencida constituye una falta gravísima. Ante un control vial, el conductor puede ser sancionado por circular sin contar con una licencia vigente.

Según lo explicado durante el informe, la multa puede rondar actualmente los $400.000, aunque el monto concreto puede variar de acuerdo con la normativa y los valores vigentes al momento de la infracción.

Qué pasa si tenés un accidente con la licencia vencida

La situación puede complicarse especialmente cuando el siniestro provoca lesiones graves o una muerte y se inicia una investigación penal.

Según explicó un juez vial, la legislación contempla la falta de habilitación para conducir como una circunstancia que puede agravar la situación penal en determinados casos de homicidio culposo cometido mediante la conducción antirreglamentaria de un vehículo.

En ese contexto, tener la licencia vencida puede convertirse en un elemento relevante dentro de la investigación.

Esto no significa que toda persona que tenga el carnet vencido y participe de un accidente quede automáticamente imputada por un delito más grave. La responsabilidad dependerá de las circunstancias concretas del hecho y de lo que determine la Justicia.

¿Cuánto tiempo antes se puede renovar la licencia?

La renovación de la licencia de conducir puede solicitarse hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento. Esto permite a los conductores anticiparse y evitar quedar fuera de vigencia.

Por ejemplo, si el carnet vence el 29 de octubre, el trámite puede comenzar durante el período previo habilitado, sin necesidad de esperar hasta el día exacto del vencimiento. La recomendación es no esperar hasta último momento, especialmente porque los turnos se gestionan de manera previa y cada municipio organiza su propio sistema de atención.

Cuánto dura la licencia de conducir según la edad

Para las licencias particulares, la vigencia depende de la edad del conductor. El esquema informado es el siguiente:

De 18 a 65 años: vigencia de hasta 10 años .

vigencia de hasta . De 66 a 75 años: vigencia de hasta 5 años .

vigencia de hasta . Desde los 76 años: vigencia de hasta 3 años.

Estos plazos corresponden a licencias para vehículos particulares y no deben confundirse con las condiciones específicas de las licencias profesionales.

Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Mendoza

El trámite de renovación se gestiona a través de las oficinas de licencia de conducir de cada municipio. Los turnos se solicitan de manera online y cada comuna establece los mecanismos correspondientes para completar el proceso.

También existen diferencias en los valores de las tasas municipales, por lo que el costo final puede variar según el departamento donde se realice la renovación. Además de las tasas municipales, los conductores deben contemplar el costo del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), requisito que forma parte del trámite.

De acuerdo con los valores informados, algunas tasas municipales se ubican alrededor de los $24.700, mientras que en otros municipios pueden alcanzar aproximadamente los $28.000.