Las Heras: un conductor se quedó dormido, chocó contra un poste y destrozó su camioneta en el Acceso Norte

El conductor de una Ford EcoSport se quedó dormido al volante, chocó contra un poste del cantero central y destrozó el vehículo en el Acceso Norte, a la altura de Juan José Paso. A pesar de la violencia del impacto, fue trasladado al hospital fuera de peligro.

Un fuerte accidente vial se registró en la mañana de este miércoles en el Acceso Norte, a la altura de avenida Fuerza Aérea y Juan José Paso, de Las Heras. Un conductor que circulaba en una Ford EcoSport hacia el norte se quedó dormido al volante, chocó en soledad contra un poste del cantero central y terminó con el vehículo completamente destruido.

El siniestro ocurrió cerca de las 7.03 y generó preocupación por la violencia del impacto. Según se informó desde el lugar, la camioneta dio un giro sobre el cantero central y perdió parte del motor, que quedó a unos 30 metros del rodado, sobre la banquina este.

A pesar de la magnitud del choque, el conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital para ser asistido. Su padre, que llegó al lugar poco después del hecho, confirmó que el joven “se quedó dormido” mientras manejaba y explicó que se dirigía a trabajar al Parque Norte. También señaló que, en principio, su hijo estaba fuera de peligro, aunque aguardaban estudios para determinar si había sufrido alguna lesión interna o fractura.

El impacto fue tan fuerte que además dejó sin iluminación a ese sector del Acceso Norte, ya que el vehículo derribó uno de los postes ubicados en el cantero central. La situación generó preocupación entre los automovilistas, no solo por la presencia de restos del vehículo en la zona, sino también por la falta de señalización y de personal de tránsito o policial en el lugar durante las primeras horas posteriores al choque.

Si bien la camioneta no quedó sobre la calzada y no interrumpía de manera directa el tránsito, el riesgo seguía latente por la velocidad con la que suelen circular los vehículos en ese tramo del Acceso Norte, especialmente a primera hora de la mañana.

Las autoridades deberán determinar ahora si el conductor sufrió heridas de consideración y coordinar el retiro del vehículo, una maniobra que podría afectar la circulación en la zona.