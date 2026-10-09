Las Heras: murió un hombre que circulaba en moto tras chocar contra un auto

Un hombre murió tras un choque entre un auto y una moto en Las Heras. La motociclista sufrió lesiones en una pierna y fue trasladada a una clínica, mientras la Policía investiga las circunstancias del siniestro.

Un hombre murió tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Sáenz Peña y Patricias Mendocinas, en Las Heras. El hecho ocurrió durante la mañana y tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Honda Wave circulaba por calle Sáenz Peña cuando, por causas que se investigan, colisionó con un automóvil Honda Fit que transitaba por Patricias Mendocinas.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió lesiones en su pierna derecha y fue trasladada por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica Santa María. El dosaje de alcohol que le realizaron arrojó resultado negativo.

Por su parte, el conductor del automóvil sufrió una descompensación después del choque, aparentemente vinculada con una afección cardíaca. Ante esta situación, intervino personal del SEC, pero el hombre falleció.

Personal de la Policía Vial trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.