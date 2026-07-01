La nieve llegó al llano y se cubre de blanco el Gran Mendoza: cómo sigue el pronóstico

El intenso frente polar comenzó a dejar postales invernales en distintos puntos de la provincia. Ya nieva en el Valle de Uco, el Sur mendocino y comenzaron a registrarse copos en sectores del Gran Mendoza. El SMN mantiene el alerta por frío extremo y nevadas. Mirá los videos.

Pasao el mediodía de este miércoles, la nieve llegó al llano del Gran Mendoza y comenzó a cubrir de blanco distintos sectores de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú, donde vecinos registraron la caída de copos y compartieron imágenes del inusual fenómeno en redes sociales. Durante la mañana de este 1 de julio, ya se había registrado precipitaciones en el Valle de Uco, Este y el Sur provincial, generando una de las jornadas más frías del año.

El ingreso del frente frío provocó un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia, acompañado por lluvias, viento del sur y nevadas que transformaron el paisaje en distintos departamentos. Desde Defensa Civil mantienen un monitoreo permanente de la situación y recomendaron extremar las precauciones al circular.

Postales de invierno: dónde está nevando ahora en Mendoza

Las condiciones meteorológicas comenzaron a cambiar desde las primeras horas del día y, con el correr de la mañana, la nieve se hizo presente en distintos puntos del territorio mendocino.

Valle de Uco: amaneció cubierto de blanco

Los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato fueron algunos de los primeros en recibir una nevada intensa. Los vecinos despertaron con árboles, vehículos, plazas y fincas completamente cubiertos por una capa de nieve, dejando imágenes típicas de invierno que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Potrerillos también fue una de las localidades que más impacto tuvo por las bajas temperaturas.

Malargüe y San Rafael: la nieve no da tregua

En el Sur mendocino, el fenómeno se presenta con mayor intensidad. Malargüe, que volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país, registra temperaturas bajo cero durante toda la jornada, con una máxima cercana a los -2°C. Allí la nieve comenzó a cubrir calles, veredas y espacios públicos desde las primeras horas.

En tanto, en San Rafael y Santa Rosa, las nevadas se intensificaron durante la media mañana y continúan afectando distintos sectores del departamento.

La nieve también llegó al Gran Mendoza

Aunque en menor intensidad, el fenómeno también comenzó a hacerse presente en el Gran Mendoza. Vecinos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú registraron la caída de los primeros copos durante la mañana, luego de varias horas de lloviznas persistentes.

El descenso de la temperatura permitió que, por momentos, la lluvia se transformara en nieve, dejando imágenes poco habituales en el centro mendocino.

En las zonas más cercanas a la precordillera también se observó caída de agua nieve, mientras continúa la expectativa de que el fenómeno pueda intensificarse durante la tarde.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones invernales continuarán durante los próximos días.

Jueves 2 de julio

Leve circulación de viento norte durante la tarde.

Cielo parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas aisladas.

Máxima: entre 4°C y 5°C .

entre . Mínima: entre -4°C y -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco; entre -1°C y -2°C en el resto de la provincia.

Viernes 3 de julio