La mendocina Emilia Troncoso recibió el alta tras el trasplante de corazón: “hoy poder verla dejar el hospital es una alegría inmensa”

La niña mendocina de 12 años dejó este jueves el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde había sido operada a principios de septiembre. Después de ocho meses de incertidumbre y más de 130 días en lista de espera, comenzará una nueva etapa de recuperación.

Después de meses de espera, estudios y una intervención que marcó un antes y un después en su vida, Emilia Troncoso recibió el alta hospitalaria. La niña mendocina de 12 años salió este jueves, pasado el mediodía, del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde recibió un trasplante de corazón a principios de septiembre.

La noticia fue confirmada por su papá, Cristian Troncoso, quien compartió la emoción de la familia por este nuevo paso en la recuperación de la pequeña, que juega al básquet en Andes Talleres.

“Estamos felices… nos vamos a casa. Oficialmente, después de ocho meses, Emi deja el hospital. Gracias, gracias… gracias. No existen palabras de agradecimiento”, expresó Cristian.

Emilia Troncoso recibió el alta después del trasplante de corazón

La salida del hospital marca el comienzo de una nueva etapa para Emilia y su familia. Tras recibir el órgano a principios de septiembre, la niña comenzó un proceso de recuperación que incluyó varios días de atención intensiva y controles permanentes.

A fines de septiembre, la pequeña había logrado salir de terapia intensiva y pasar a una sala común, un avance importante en su evolución después de la intervención.

Desde entonces, los médicos continuaron evaluando su respuesta al nuevo corazón y su adaptación al tratamiento. Finalmente, este jueves llegó el alta hospitalaria, una noticia que su familia esperaba con enorme expectativa.

“Ahora comienza una nueva etapa. Va a seguir con sus controles y recuperación de manera ambulatoria en Buenos Aires, acompañado por su familia y por todo el amor que lo viene sosteniendo desde el primer día!”, escribió su familia a través de las redes sociales.

Aunque dejó el hospital, la niña todavía tiene por delante una etapa de recuperación que requiere controles médicos y cuidados específicos.

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La familia deberá permanecer cuatro meses más en Buenos Aires

El alta no significa que Emilia pueda regresar inmediatamente a Mendoza. Según la información brindada por su familia, deberá permanecer al menos cuatro meses más en Buenos Aires para continuar con el seguimiento médico posterior al trasplante.

Durante ese período, los especialistas evaluarán su evolución y realizarán los controles necesarios para acompañar su recuperación.

Esta nueva etapa estará marcada por el seguimiento ambulatorio, que permitirá continuar con la atención médica sin que la niña deba permanecer internada de manera permanente.

Para la familia, el cambio representa un alivio después de meses de incertidumbre y permanencia en el hospital. Sin embargo, también implica organizar la vida cotidiana lejos de Mendoza mientras Emilia avanza en su recuperación.

Más de 130 días esperando un corazón compatible

La historia de Emilia estuvo marcada por una larga espera hasta que apareció un órgano compatible. La niña había atravesado un cuadro de salud complejo que comenzó después de una neumonía y de síntomas que llevaron a realizar nuevos estudios médicos. Los profesionales detectaron una miocardiopatía dilatada, una afección que comprometía el funcionamiento de su corazón.

Su estado evolucionó hacia un shock cardiogénico severo, por lo que necesitó atención especializada y fue trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Durante ese proceso permaneció conectada a un Berlin Heart, un dispositivo de asistencia circulatoria que permitió sostener su función cardíaca mientras esperaba un órgano compatible. La espera superó los 130 días en la lista del Incucai. Finalmente, a principios de septiembre, apareció el corazón que necesitaba y Emilia pudo ser sometida al trasplante.