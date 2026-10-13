La inflación en Mendoza fue del 1,7% en septiembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Una familia tipo de Mendoza necesitó $1.484.912 en septiembre para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que el ingreso mínimo para cubrir la canasta básica de alimentos y no ser indigente se ubicó en $618.713.

La inflación en Mendoza alcanzó el 1,7% durante septiembre, de acuerdo con el último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). En el mismo período, el índice nacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una suba del 1,9%.

En paralelo, los datos oficiales sobre las canastas básicas mostraron cuánto dinero necesitó una familia mendocina para cubrir sus gastos esenciales. En septiembre, un hogar tipo requirió $1.484.912 mensuales para no ser considerado pobre, mientras que necesitó al menos $618.713 para cubrir la canasta básica alimentaria y no caer en la indigencia.

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en septiembre

Según los valores publicados por la DEIE, una familia tipo de Mendoza necesitó $1.484.912 durante septiembre de 2026 para superar la línea de pobreza.

Ese monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla no solo los alimentos, sino también otros bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana.

Los hogares cuyos ingresos quedan por debajo de ese umbral son considerados pobres, de acuerdo con la metodología utilizada para medir la pobreza. El valor de la canasta funciona como una referencia para evaluar cuánto dinero necesita una familia para afrontar sus necesidades básicas en el contexto económico actual.

La línea de indigencia quedó en $618.713

El informe también estableció el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos.

En septiembre, una familia tipo necesitó $618.713 para cubrir esa canasta en Mendoza. Los hogares que no alcanzan ese ingreso son considerados indigentes, ya que sus recursos no resultan suficientes para adquirir los alimentos contemplados en la medición.

La inflación en Mendoza acumuló más del 21% en 2026

El índice de precios de septiembre se sumó a las variaciones registradas durante los meses anteriores. Según los datos de la DEIE, la inflación acumulada en Mendoza durante los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 21,2%, mientras que la variación interanual llegó al 31,3%.

En el plano nacional, el Indec informó una inflación del 1,9% en septiembre, dos décimas porcentuales por encima del registro provincial.

Qué rubros aumentaron más en Mendoza durante septiembre

El informe de la DEIE mostró diferencias entre los distintos sectores que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los mayores aumentos mensuales se registraron en los siguientes rubros:

Esparcimiento: 3,8%.

3,8%. Indumentaria: 3,3%.

3,3%. Atención médica y gastos para la salud: 1,9%.

1,9%. Alimentos y bebidas: 1,5%.

1,5%. Transporte y comunicaciones: 1,0%.

1,0%. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,6%.

El rubro Esparcimiento encabezó las subas del mes, seguido por Indumentaria. En cambio, Equipamiento y mantenimiento del hogar presentó el menor incremento entre los sectores mencionados.

Aunque no fue el rubro con mayor aumento, Alimentos y bebidas tiene un peso central en el presupuesto de las familias porque reúne productos de consumo cotidiano. En septiembre, este sector registró una suba del 1,5%, por debajo del índice general de inflación de Mendoza, que fue del 1,7%.