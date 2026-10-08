La emoción de Hebe Casado con el “cura DJ”: el mensaje a los jóvenes y el vínculo con Juan Pablo II

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “cura DJ”, fue recibido por la vicegobernadora Hebe Casado en la Legislatura de Mendoza. Durante el encuentro hablaron sobre la necesidad de acercar a los jóvenes a la Iglesia y el religioso dejó un mensaje de esperanza y coraje.

El reconocido sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el “cura DJ”, ya se encuentra en Mendoza y comenzó una agenda antes de dar su espectáculo de música electrónica en el Teatro Frank Romero Day. Este jueves por la mañana, el sacerdote fue recibido en la Legislatura de Mendoza por la vicegobernadora Hebe Casado y el senador Néstor Majul, en el marco de la declaración de interés de su visita.

El encuentro tuvo un momento especialmente emotivo cuando Peixoto contó cómo nació su vocación sacerdotal y mencionó la influencia que tuvo Juan Pablo II y su devoción por la Virgen de Fátima. La historia generó una reacción particular en Casado, que también tiene un vínculo personal con ambas figuras religiosas.

El mensaje del “cura DJ” para los jóvenes de Mendoza

Durante su encuentro con la prensa, Guilherme Peixoto dejó un mensaje especialmente dirigido a las nuevas generaciones.

El sacerdote llamó a los jóvenes a no conformarse, mantener la esperanza y animarse a asumir desafíos. “No se acomoden, no pierdan la esperanza, sean valientes porque necesitamos una generación con coraje”, expresó.

Peixoto también planteó que el objetivo debe ser dejar un mundo mejor para las próximas generaciones. “Procurar dejar este mundo en el que habitamos un poquito mejor”, fue otra de las ideas que compartió durante su visita a la Legislatura.

Para el sacerdote, el desafío pasa por generar espacios donde los jóvenes puedan encontrar un sentido de comunidad y sentirse acompañados.

Hebe Casado habló de la importancia de acercar a los jóvenes a la Iglesia

Después del encuentro, la vicegobernadora Hebe Casado compartió sus sensaciones a través de sus redes sociales. La funcionaria contó que mantuvo con Peixoto una charla sobre la importancia de acercar a los jóvenes a la Iglesia y generar espacios de acompañamiento.

“Hoy recibí al Guilherme Peixoto con quien compartimos una charla muy enriquecedora sobre la importancia de acercar a los jóvenes a la Iglesia y generar espacios donde puedan encontrar contención, valores y un sentido de comunidad”, escribió.

Casado también destacó el lugar que ocupa la fe y la religión en su propia vida. “Para mí, la fe y la religión han sido siempre una parte importante de mi vida, y creo profundamente en el valor que tienen para acompañarnos y guiarnos en cada etapa”, expresó.

La historia de Juan Pablo II y Fátima que emocionó a Hebe Casado

Uno de los momentos más personales del encuentro apareció cuando la vicegobernadora le preguntó a Peixoto por el origen de su vocación.

El sacerdote explicó que Juan Pablo II fue una de las figuras que influyó en su camino religioso. También mencionó su vínculo con la Virgen de Fátima, una figura central de la tradición católica portuguesa.

La respuesta generó una conexión especial con Casado. La vicegobernadora contó que uno de sus hijos se llama Juan Pablo, precisamente en referencia a Juan Pablo II, mientras que su hija se llama Fátima, por la Virgen de Fátima. Ese vínculo personal hizo que la funcionaria se emocionara durante la conversación.

La visita del sacerdote portugués también recibió un reconocimiento institucional. Por iniciativa de la senadora María Pía Fanelli, la Cámara de Senadores de Mendoza declaró por unanimidad de interés la visita de Guilherme Peixoto y el evento cultural que realizará en la provincia.

La distinción pone el foco en el mensaje del sacerdote y en su particular manera de acercarse a las nuevas generaciones mediante la música, las redes sociales y los encuentros presenciales.

Un sacerdote que combina música electrónica y religión

Guilherme Peixoto se hizo conocido por combinar su actividad como sacerdote con su faceta como DJ. Sus presentaciones mezclan música electrónica con elementos vinculados con la tradición religiosa, como el Ave María, fragmentos de encíclicas y mensajes de distintos pontífices.

Su propuesta busca utilizar la música como una herramienta para acercarse a públicos jóvenes y generar un primer contacto que luego pueda transformarse en un encuentro personal.

El sacerdote también habló sobre el rol de las redes sociales y sostuvo que no deberían utilizarse únicamente para conseguir viralidad. Según su mirada, las redes tienen valor cuando permiten generar un encuentro real entre las personas. “El foco tiene que ser el encuentro, la comunión”, planteó durante su visita.

La agenda de Guilherme Peixoto continúa en Mendoza

La visita del sacerdote portugués continuará durante los próximos días con distintas actividades.

Este jueves por la noche, a las 20, participará de un encuentro y diálogo con jóvenes universitarios, organizado por la Pastoral de la Juventud y la Pastoral Universitaria de Mendoza (PUM). La jornada finalizará a las 21.30, con una cena junto a sacerdotes en el restaurante El Legado.

El viernes 9 de octubre, Peixoto partirá hacia Almafuerte alrededor de las 9 y está previsto que llegue al complejo penitenciario a las 10. Durante aproximadamente dos horas participará de distintas actividades vinculadas con la inauguración de la Capilla Interreligiosa, un espacio ecuménico construido por los propios internos.

Además, el sacerdote tendrá un encuentro con los jóvenes alojados en el penal, a quienes brindará un mensaje de reflexión.

La actividad continuará con una misa comunitaria celebrada por el capellán del penal y vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis. La homilía estará a cargo del vicario de Evangelización, presbítero Pablo Ricco.

El sábado será el gran show en el Teatro Griego

El momento central de la visita será el sábado 10 de octubre, cuando Guilherme Peixoto presente su espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el Parque General San Martín.

El show comenzará a las 19 y estará marcado por la particular propuesta que convirtió al sacerdote portugués en un fenómeno internacional: la combinación de música electrónica, espiritualidad y mensajes religiosos.

Antes de la presentación, Peixoto tendrá además una recepción oficial junto al gobernador Alfredo Cornejo.

El encuentro está previsto para las 12.30 y tendrá carácter institucional. Durante la audiencia también está prevista la entrega de un presente ceremonial relacionado con la Bandera del Ejército de los Andes.