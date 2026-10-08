La economista Elena Alonso fue prenominada para los Premios Ídolo Argentina 2026

La economista Elena Alonso fue prenominada para los Premios Ídolo Argentina 2026

Premios Revelación

Reconocida por su trabajo en educación financiera y por haber conducido en Canal 9 Televida los programas “Dato mata relato” e “Historias de marca”, se consolidó también en redes sociales como Elena Financiera.

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Redacción ElNueve.com

La economista mendocina Elena Alonso, referente en educación financiera y creadora del proyecto Elena Financiera, fue prenominada en la categoría Ídolo Revelación de los Premios Ídolo Argentina 2026.

El reconocimiento distingue a creadores de contenido que lograron construir comunidad e impacto desde distintas áreas. En el caso de Alonso, su propuesta busca acercar las finanzas a la vida cotidiana con información clara, herramientas prácticas y un lenguaje accesible.

“Me emociona muchísimo estar entre las prenominadas. Soy mendocina, trabajo hace años en el mundo de las finanzas y nunca imaginé que este camino también pudiera llevarme a un reconocimiento de este tipo”, expresó.

La ceremonia se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte, Buenos Aires. La votación del público estará abierta del 9 al 23 de octubre, mientras que el jurado tendrá a su cargo la elección de los ganadores.

Trayectoria en medios y redes

Alonso es una economista reconocida en Mendoza y en el país. Condujo en la pantalla de Canal 9 Televida los programas Dato mata relato e Historias de marca, donde abordó temas de economía y consumo con mirada crítica y pedagógica.

En paralelo, consolidó su presencia digital bajo el nombre Elena Financiera, con una comunidad en redes sociales que sigue sus consejos sobre ahorro, créditos, inversiones y planificación personal.

“Más allá del resultado, para mí esto ya es una forma hermosa de reconocer que hablar de finanzas también puede ser cercano, cotidiano y para todos”, agregó.

 

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