La economista Elena Alonso fue prenominada para los Premios Ídolo Argentina 2026

Reconocida por su trabajo en educación financiera y por haber conducido en Canal 9 Televida los programas “Dato mata relato” e “Historias de marca”, se consolidó también en redes sociales como Elena Financiera.

La economista mendocina Elena Alonso, referente en educación financiera y creadora del proyecto Elena Financiera, fue prenominada en la categoría Ídolo Revelación de los Premios Ídolo Argentina 2026.

El reconocimiento distingue a creadores de contenido que lograron construir comunidad e impacto desde distintas áreas. En el caso de Alonso, su propuesta busca acercar las finanzas a la vida cotidiana con información clara, herramientas prácticas y un lenguaje accesible.

“Me emociona muchísimo estar entre las prenominadas. Soy mendocina, trabajo hace años en el mundo de las finanzas y nunca imaginé que este camino también pudiera llevarme a un reconocimiento de este tipo”, expresó.

La ceremonia se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte, Buenos Aires. La votación del público estará abierta del 9 al 23 de octubre, mientras que el jurado tendrá a su cargo la elección de los ganadores.

Trayectoria en medios y redes

Alonso es una economista reconocida en Mendoza y en el país. Condujo en la pantalla de Canal 9 Televida los programas Dato mata relato e Historias de marca, donde abordó temas de economía y consumo con mirada crítica y pedagógica.

En paralelo, consolidó su presencia digital bajo el nombre Elena Financiera, con una comunidad en redes sociales que sigue sus consejos sobre ahorro, créditos, inversiones y planificación personal.

“Más allá del resultado, para mí esto ya es una forma hermosa de reconocer que hablar de finanzas también puede ser cercano, cotidiano y para todos”, agregó.