La DGE avisará a las familias 7 días antes de algunas evaluaciones: cómo funcionará

Las escuelas de Mendoza deberán registrar determinadas evaluaciones en la plataforma GEI con una semana de anticipación. Las familias recibirán automáticamente el aviso a través de Mendoza por Mí (MxM) – Mi Educación.

Las familias de Mendoza podrán conocer con anticipación cuándo sus hijos deberán rendir determinadas evaluaciones escolares. La Dirección General de Escuelas (DGE) incorporó un nuevo sistema que obliga a los establecimientos a registrar en la plataforma Gestión Educativa Integral (GEI) la fecha y el instrumento de ciertas instancias evaluativas al menos siete días antes. El aviso llegará automáticamente a través de Mendoza por Mí (MxM) – Mi Educación.

La medida fue establecida mediante la Resolución N° 6736, firmada el 5 de octubre por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y publicada en el Boletín Oficial de Mendoza.

Mendoza: cómo recibirán las familias la información sobre las evaluacionesde sus hijos

El nuevo mecanismo busca que los estudiantes y sus familias tengan información con anticipación sobre determinadas instancias de evaluación. Cuando corresponda, los docentes deberán registrar en GEI la fecha prevista y el instrumento que se utilizará. Una vez cargada esa información, el aviso será comunicado a través de MxM – Mi Educación.

De esta manera, los padres podrán consultar desde la aplicación cuándo está prevista una evaluación y qué modalidad tendrá, con el objetivo de acompañar a sus hijos en la preparación. La DGE plantea que esta herramienta permitirá mejorar la comunicación entre las escuelas y las familias, además de facilitar la organización del estudio.

La resolución también contempla situaciones en las que una evaluación deba modificarse después de haber sido informada.

Si existen motivos justificados para anular o reprogramar una evaluación, la modificación deberá quedar registrada y ser comunicada nuevamente a través del mismo sistema. Así, las familias recibirán la actualización correspondiente y podrán conocer que la fecha o las condiciones inicialmente informadas fueron modificadas.

Qué evaluaciones deberán informarse obligatoriamente

La carga anticipada no alcanzará a todas las evaluaciones que se realizan durante el ciclo lectivo. Según la resolución, la funcionalidad de “Evaluación con Aviso” estará disponible para los niveles Primario, Secundario Orientado y Técnico y Educación Especial (Primaria).

La comunicación anticipada será obligatoria para determinadas instancias establecidas por la DGE, entre ellas:

Evaluación Integradora.

Período de Intensificación.

PEAMM, de acuerdo con el nivel y los cursos correspondientes.

En estos casos, la fecha y el instrumento deberán registrarse en GEI con siete días de anticipación para que la información llegue a las familias mediante MxM.

Qué pasa con las evaluaciones de proceso

La situación será diferente para las evaluaciones de proceso. En estos casos, la carga anticipada de la fecha y del instrumento será opcional. Cada docente podrá decidir si resulta pertinente comunicar previamente esa información a las familias, de acuerdo con su criterio pedagógico.

Por lo tanto, no todas las evaluaciones que se realizan en las escuelas deberán ser anunciadas obligatoriamente con una semana de anticipación. La obligatoriedad estará limitada a las instancias contempladas específicamente por la nueva normativa.

Qué deberán hacer las escuelas

La implementación será de carácter sistemático en los establecimientos educativos dependientes de la DGE. Los equipos docentes y directivos deberán utilizar la nueva funcionalidad incorporada a GEI, mientras que las Supervisiones Escolares y los equipos directivos tendrán la responsabilidad de acompañar y difundir el uso correcto de la herramienta.

Además, MxM permitirá publicar comunicados escolares destinados a los integrantes de la comunidad educativa que correspondan.

La plataforma ya concentra otras informaciones relacionadas con la escolaridad, como calificaciones, asistencia y convivencia, por lo que la incorporación de los avisos de evaluación amplía las herramientas disponibles para las familias.

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que la medida apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y las familias.

El objetivo es que los padres puedan contar con información oportuna sobre los momentos de evaluación y acompañar de una manera más organizada las trayectorias educativas de sus hijos.

Para los estudiantes, contar con la fecha anticipadamente también permitirá organizar con mayor tiempo la preparación de las evaluaciones alcanzadas por la medida. La DGE busca además generar mayor transparencia y trazabilidad del proceso de evaluación, dejando registrada la información dentro del sistema educativo.