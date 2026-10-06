Junín: encontraron muerto al niño de 10 años que había desaparecido en un cauce de agua

El menor era buscado desde que desapareció mientras se encontraba junto a su padre en un cauce de riego de Junín. Un amplio operativo con policías, bomberos, canes, un helicóptero y buzos especializados permitió localizarlo sin vida.

Un niño de 10 años murió luego de desaparecer en un cauce de riego en Barriales, en el departamento de Junín. El hecho ocurrió en inmediaciones de Ruta 60 y Callejón La Gabriela este martes, donde durante varias horas se desplegó un importante operativo para intentar encontrarlo.

Según la información preliminar aportada por su padre, ambos se encontraban bañándose en el cauce cuando salieron momentáneamente del agua. En ese momento, el hombre se dirigió hasta el domicilio de una vecina y el niño habría quedado solo en el lugar.

Cuando regresó, el padre ya no logró encontrarlo. Ante esta situación, manifestó que presumía que el menor podía haber ingresado nuevamente al cauce y que habría sido arrastrado por la corriente.

Un amplio operativo para encontrar al menor

Luego de recibirse la denuncia, distintas fuerzas comenzaron un operativo de búsqueda en la zona de Barriales.

Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), personal de Policía Rural, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Vial.

También se sumaron Bomberos, equipos de Canes, el VANT y el helicóptero Halcón 2, además del Grupo Operativo de Buceo (GOB).

Los equipos realizaron rastrillajes en diferentes sectores y recorrieron el cauce para intentar localizar al niño y establecer qué había ocurrido después de su desaparición.

Como parte del operativo, las autoridades autorizaron el corte del cauce de riego para facilitar las tareas de rastrillaje. La medida permitió trabajar sobre el recorrido del agua y concentrar los esfuerzos de los equipos especializados en la búsqueda del menor.

Los buzos del Grupo Operativo de Buceo fueron convocados específicamente para intervenir dentro del cauce, mientras el resto del personal revisaba distintos sectores de la zona.

El niño fue encontrado sin vida

Finalmente, el GOB encontró al niño sin vida dentro del cauce de riego.

La información disponible hasta el momento es preliminar y la investigación continuará para reconstruir cómo ocurrió la desaparición y establecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor.