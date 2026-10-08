Jueves fresco, con lluvias aisladas y posibles tormentas

Mendoza tendrá este jueves un marcado descenso de la temperatura, con cielo algo nublado, lluvias aisladas y posibles tormentas. En la cordillera se esperan nevadas y la máxima llegará a los 16°C.

El tiempo en Mendoza cambiará este jueves 8 de octubre, con descenso de la temperatura, cielo algo nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas. Además, podrían registrarse tormentas y se esperan nevadas en la zona cordillerana.

La jornada estará acompañada por vientos moderados del sudeste, que contribuirán a generar un ambiente más fresco en comparación con los días anteriores.

La temperatura máxima prevista para este jueves será de 16°C, mientras que la mínima alcanzará los 12°C.

En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas, por lo que las condiciones meteorológicas serán inestables en alta montaña.

Jueves 08-10-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas con posibles tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 12°C

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El viernes 9 de octubre continuará con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 17°C y una mínima de 8°C.

Para el sábado se espera una jornada mayormente nublada, con una máxima de 16°C y una mínima de 7°C, además de nevadas débiles en cordillera.

El domingo llegará con un marcado ascenso de la temperatura: la máxima alcanzará los 22°C, aunque continuarán las condiciones inestables, con cielo mayormente nublado y precipitaciones aisladas.

Viernes 09-10-2026 Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 8°C

Sábado 10-10-2026 Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 7°C