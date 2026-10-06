Juanita, la niña mendocina que le habló a Messi y que ahora se recupera de su décima operación para volver a Mendoza

Juanita Ghiotti tiene 8 años y lleva más de un año en España realizando un tratamiento médico. Después de atravesar su décima operación, la pequeña espera que el hueso trasplantado consolide para comenzar una nueva etapa de rehabilitación. Su familia necesita ayuda para afrontar los gastos de la estadía y cumplir el sueño de regresar a su hogar.

La historia de Juanita Ghiotti volvió a conmover a Mendoza. La niña, que nació con una agenesia de radio bilateral, permanece en España junto a su familia mientras avanza con un tratamiento que ya incluyó diez operaciones y que se extendió mucho más de lo previsto inicialmente. Mientras acompaña la recuperación de su hija, la familia sostiene una colecta solidaria para poder afrontar los gastos en Barcelona y poder regresar a Mendoza.

La última cirugía de Juanita se realizó el 22 de septiembre y tuvo una duración aproximada de tres horas y veinte minutos.

Durante la intervención, los médicos realizaron un trasplante óseo vascularizado. Para completar la zona del cúbito del brazo derecho, utilizaron entre 1,5 y 2 centímetros de hueso del peroné de la propia niña.

El fragmento fue colocado en el brazo y fijado mediante una pequeña placa. La mamá de Juanita, Ruth, contó a través de las redes sociales que la intervención “ha sido un éxito”, expresó luego de la operación. Ahora, el objetivo principal es esperar que el hueso trasplantado consolide y se integre correctamente.

Cuatro semanas de espera para conocer cómo evoluciona el hueso

Después de la cirugía comenzó una etapa que requiere paciencia y controles médicos. En aproximadamente cuatro semanas, Juanita deberá regresar a consulta para realizarse una radiografía que permitirá a los especialistas observar cómo evoluciona el hueso trasplantado y evaluar los próximos pasos.

Por el momento, la pequeña permanece con yeso en el brazo derecho, como parte de los cuidados posteriores a la intervención.

En la zona del pie, donde se obtuvo el fragmento de hueso, los cuidados incluyen curaciones y una recuperación progresiva que permitirá que vuelva a apoyarlo de manera gradual.

Si la evolución continúa de acuerdo con lo esperado, la siguiente etapa será la rehabilitación, que podría demandar entre un mes y medio y dos meses.

Recién después de completar ese proceso llegará el momento que Juanita y su familia esperan: volver a Mendoza.

Una historia de superación que ya suma diez operaciones

Juanita tiene apenas 8 años, pero desde muy pequeña atravesó un complejo proceso médico. Nació con agenesia de radio bilateral, una condición poco frecuente que afecta el desarrollo de los antebrazos y que, en su caso, provocó brazos más cortos, ausencia de pulgares y alteraciones en la formación de las muñecas y las manos.

A lo largo del tratamiento, la niña ya pasó por diez intervenciones quirúrgicas.

Pese a las dificultades, su familia destaca permanentemente la actitud con la que enfrenta cada etapa.

Los resultados obtenidos hasta ahora son visibles: las distintas intervenciones permitieron que su brazo izquierdo creciera aproximadamente 7,5 centímetros, mientras que el derecho logró un crecimiento cercano a los 5 centímetros.

Todavía queda camino por recorrer, pero cada avance representa para Juanita y su familia un paso más hacia una mejor movilidad.

Cuando Juanita viajó a Barcelona junto a sus padres y su hermano, la planificación familiar contemplaba permanecer en España aproximadamente seis meses, hasta enero de 2026.

Sin embargo, el tratamiento médico tuvo que adaptarse a la evolución de la niña y a las distintas intervenciones que fueron necesarias.

Como consecuencia, la estadía se prolongó durante muchos meses y los gastos de alojamiento, alimentación, traslados y permanencia aumentaron considerablemente respecto de lo previsto inicialmente. Ahora, la familia necesita permanecer en España hasta completar esta nueva etapa del tratamiento.

El día que Juanita le habló directamente a Messi

Meses atrás, la historia de Juanita también llegó al mundo del fútbol. La pequeña grabó un video dirigido especialmente a Lionel Messi, en el que le contó parte de su historia y le pidió ayuda para difundir su situación.

“Hola Leo, soy Juanita”, comienza el mensaje. En el video, la niña explicó su historia y contó lo que significa para ella el número 10.

“El diez representa muchos sueños”, expresó. Y con la personalidad que la caracteriza, agregó una frase que sintetizó su manera de enfrentar el tratamiento: “Yo no juego a la pelota, ¡pero soy una guerrera!”.

Juanita también habló de la importancia de seguir adelante y pidió que su historia pudiera llegar a más personas. El mensaje terminó con un agradecimiento a Messi por las alegrías que le dio al país.

Cómo ayudar a Juanita Ghiotti

La nueva cirugía representa un avance, pero también implica prolongar la permanencia de la familia en España. Por eso, los padres de Juanita continúan apelando a la solidaridad de quienes puedan colaborar o simplemente ayudar a difundir su historia.

La intención es reunir los recursos necesarios para afrontar los gastos de estadía y viáticos hasta que finalice la rehabilitación y los médicos determinen que la niña está en condiciones de regresar.

Quienes quieran acompañar a la familia de Juanita Ghiotti pueden realizar una colaboración económica o ayudar difundiendo su historia. Los medios informados por la familia son:

GoFundMe: Juanita Ayudemos.

Juanita Ayudemos. Alias bancario: todo.por.juanita.

todo.por.juanita. PayPal: @ruthdavila801, a nombre de Ruth Estefanía Dávila Herrera .

@ruthdavila801, a nombre de . Bizum: 655088661, a nombre de Franco Martín Ghiotti.

Cada aporte busca ayudar a cubrir los gastos que implica permanecer en Barcelona durante esta última etapa del tratamiento.