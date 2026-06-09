Irrigación avanza con una megaobra en Guaymallén y busca expropiar 21 lotes Los Corralitos

La medida busca acelerar la construcción de una infraestructura clave para terminar con los derrames de líquidos cloacales que afectan desde hace años a vecinos y productores de Los Corralitos. Los propietarios podrán presentar apelaciones.

El Departamento General de Irrigación busca avanzar con una de las obras de saneamiento más importantes de los últimos años en Mendoza. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, declaró de utilidad pública 21 parcelas ubicadas en Los Corralitos, Guaymallén, con el objetivo de facilitar la ejecución de una infraestructura destinada a aliviar el sistema cloacal de la zona.

La decisión permitirá que la empresa estatal Aysam avance en la obtención de los terrenos necesarios para construir el denominado Aliviador Colectora Máxima Noreste, una obra considerada estratégica para evitar nuevos colapsos sanitarios y reducir el impacto ambiental generado por los derrames de efluentes.

Durante los últimos años, los vecinos de Los Corralitos convivieron con una problemática que derivó en reiteradas denuncias por contaminación, malos olores y deterioro de la calidad de vida.

Los desbordes cloacales afectaron canales de riego, calles y barrios enteros, especialmente en sectores cercanos a Severo del Castillo y 2 de Mayo. La situación alcanzó tal gravedad que motivó investigaciones judiciales y sanciones económicas contra Aysam por los episodios de contaminación registrados en la zona.

Ahora, con la declaración de utilidad pública, la empresa podrá gestionar acuerdos con los propietarios de los terrenos involucrados, establecer servidumbres o avanzar con procesos de expropiación si fuera necesario.

Cómo será el nuevo colector cloacal

Desde Irrigación explicaron que la nueva infraestructura funcionará como un sistema de alivio para el actual esquema sanitario, permitiendo derivar los líquidos cloacales mediante una traza con mejores condiciones de pendiente.

Según detallaron las autoridades, la obra atravesará distintos sectores rurales de Los Corralitos y buscará prevenir futuros colapsos que puedan provocar nuevos derrames sobre la vía pública o los canales de riego.

Además, se complementará con estudios técnicos destinados a evaluar el estado de los conductos existentes, muchos de los cuales presentan un importante nivel de deterioro debido al paso del tiempo.

Mientras avanzan los trámites administrativos, los habitantes de las zonas más afectadas mantienen su preocupación por las consecuencias que la crisis sanitaria ha generado en la vida cotidiana.

En sectores como calle Tirasso, los vecinos aseguran que los problemas continúan afectando el tránsito, la actividad comercial y las condiciones de higiene. “Los olores son permanentes y cuando llueve la situación empeora. Necesitamos que las obras avancen rápido porque esto afecta la salud de todos”, señalaron algunos residentes.

También remarcaron que la contaminación generó dificultades para circular por determinadas calles y complicó el acceso a barrios completos durante los episodios más críticos.

Qué pasará con los terrenos afectados

La resolución contempla la afectación de 21 propiedades ubicadas a lo largo de la traza prevista para la obra. Las superficies involucradas son diversas y van desde pequeños sectores hasta parcelas de mayor extensión.

Los propietarios alcanzados por la medida serán notificados formalmente y contarán con un plazo de diez días hábiles para presentar recursos de apelación ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación.

Desde el organismo aclararon que la prioridad es avanzar rápidamente con las obras debido a la urgencia que presenta el sistema sanitario de la zona y la necesidad de evitar nuevos episodios de contaminación.