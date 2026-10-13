Inscripción a primer grado en Mendoza: quiénes deben anotarse y cuándo se asignan las vacantes

La DGE puso en marcha el cronograma para el ciclo lectivo 2027 en las escuelas públicas. El trámite se divide en etapas según la situación de cada estudiante y la publicación de las vacantes está prevista para noviembre.

Las familias que tengan hijos que comenzarán primer grado en Mendoza en 2027 deberán prestar atención al cronograma de inscripción de la Dirección General de Escuelas (DGE). El proceso comenzó este martes 13 de octubre y contempla distintas etapas según el vínculo del estudiante con la institución educativa.

El calendario incluye a niños que asisten a jardines vinculados con escuelas primarias, hermanos de alumnos, aspirantes con discapacidad certificada e hijos del personal de los establecimientos. La inscripción para los nuevos aspirantes se realizará del 28 de octubre al 5 de noviembre.

En tanto, la asignación de vacantes se publicará entre el 6 y el 11 de noviembre, según el cronograma establecido por la DGE.

Cuál es el cronograma de inscripción a primer grado 2027 en Mendoza

La inscripción se organiza en diferentes instancias. Las familias deben identificar cuál corresponde a la situación de cada niño para realizar el trámite dentro del período previsto.

Del 13 al 16 de octubre: jardines vinculados con escuelas primarias

Esta primera etapa está destinada a estudiantes de jardines de infantes anexos a escuelas primarias y de Nivel Inicial Nucleado que comparten edificio con el Nivel Primario.

El objetivo es contemplar la continuidad educativa de los niños que ya concurren a instituciones vinculadas con una escuela primaria.

Del 19 al 27 de octubre: hermanos, discapacidad y personal escolar

La segunda etapa contempla distintos grupos de aspirantes, con fechas específicas:

Del 19 al 21 de octubre: hermanos y hermanas de estudiantes que hayan asistido a la escuela durante el ciclo lectivo 2026.

hermanos y hermanas de estudiantes que hayan asistido a la escuela durante el ciclo lectivo 2026. Del 21 al 23 de octubre: niños y niñas con discapacidad certificada .

niños y niñas con . Del 23 al 27 de octubre: hijos e hijas de docentes y personal no docente de la institución, además de hijos del personal de las JIA y JIN con las que articula la escuela primaria.

Cada grupo deberá ajustarse al período correspondiente según los criterios definidos por la DGE.

Del 28 de octubre al 5 de noviembre: nuevos aspirantes

La última etapa estará destinada a los nuevos aspirantes a primer grado que no hayan participado de las instancias anteriores.

Las familias deberán completar la inscripción dentro de este período y seguir las indicaciones oficiales para participar del proceso de asignación de vacantes.

Cuándo se publican las vacantes para primer grado en Mendoza

La DGE prevé publicar las vacantes otorgadas entre el 6 y el 11 de noviembre. Durante ese período, las familias podrán consultar los resultados para conocer si sus hijos obtuvieron un lugar en la escuela elegida.

Es importante tener en cuenta las fechas de cada instancia y consultar los canales oficiales de la Dirección General de Escuelas ante cualquier duda sobre el procedimiento.

Qué deben tener en cuenta las familias que buscan una vacante

El dato principal es identificar la instancia de inscripción correspondiente y respetar las fechas previstas para cada grupo.

El cronograma para primer grado 2027 comenzó el 13 de octubre. La inscripción para nuevos aspirantes finalizará el 5 de noviembre, mientras que la publicación de las vacantes está prevista entre el 6 y el 11 de noviembre.