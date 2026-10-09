Inscripción a primer año de secundaria en Mendoza: fechas, requisitos y cómo conseguir una vacante para 2027

La DGE puso en marcha la inscripción para primer año de las secundarias estatales de Mendoza. Conocé las fechas de cada etapa, quiénes tienen prioridad, qué documentación deben presentar las familias y cómo se asignarán las vacantes para el ciclo lectivo 2027.

La DGE puso en marcha este viernes 9 de octubre la primera etapa de inscripción para ingresar a primer año de las escuelas secundarias estatales. El trámite se realizará en cuatro instancias, con prioridades para determinados estudiantes, una asignación de vacantes por sistema informático y etapas posteriores para quienes todavía no tengan banco.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza inició este viernes 9 de octubre el proceso de inscripción para los estudiantes que ingresarán a primer año de las escuelas secundarias de gestión estatal en el ciclo lectivo 2027.

El cronograma contempla cuatro etapas y la primera se extenderá hasta el martes 27 de octubre. En esta instancia, las familias deberán realizar el trámite de manera presencial en la escuela elegida, de acuerdo con las prioridades establecidas por la normativa.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que el procedimiento se organiza anualmente con las mismas condiciones y que las escuelas primarias ya informaron a las familias las fechas correspondientes a cada categoría.

Inscripción a primer año de secundaria 2027: el cronograma completo

El proceso de asignación de vacantes está dividido en cuatro instancias, con fechas y modalidades específicas.

1. Primera etapa: inscripción presencial con prioridad

Del 9 al 27 de octubre, las familias podrán realizar la inscripción presencial en las escuelas secundarias, según la categoría de prioridad que corresponda.

Viernes 9 de octubre: estudiantes con discapacidad.

Martes 13 y miércoles 14 de octubre: hermanos o hermanas de estudiantes que ya asisten a la escuela elegida.

Lunes 19 de octubre: hijos e hijas de docentes y no docentes del establecimiento.

Lunes 19 y martes 20 de octubre: estudiantes por escuela de origen y cercanía.

Lunes 26 y martes 27 de octubre: abanderados, abanderadas y escoltas.

La prioridad por cercanía contempla a quienes viven a una distancia de hasta un kilómetro de la escuela secundaria o de hasta cinco kilómetros en zonas rurales. También se considera a los estudiantes cuya escuela primaria de origen se encuentra a un máximo de 300 metros del establecimiento secundario.

2. Segunda etapa: asignación de vacantes por sistema GEI-PAD

La segunda instancia se desarrollará del 4 al 8 de noviembre mediante el sistema informático GEI-PAD.

En esta etapa, las familias deberán seleccionar tres escuelas secundarias como opciones. La asignación de vacantes se realizará mediante una corrida informática que tendrá en cuenta las preferencias de los padres y el promedio de los estudiantes.

Según explicó Ferrari, las escuelas primarias revisarán previamente que todos los alumnos que deban participar de esta instancia tengan cargadas sus tres opciones. Si falta alguna, se comunicarán con la familia para completar la información.

Los resultados se publicarán el miércoles 18 de noviembre. Luego, el jueves 19 y el viernes 20, las familias deberán confirmar la vacante en la escuela asignada.

3. Tercera etapa: asignación en supervisión

Del 24 al 27 de noviembre, se realizará una nueva instancia presencial en las supervisiones escolares para los estudiantes que todavía no hayan conseguido una vacante.

En esta etapa, se ofrecerán a las familias las plazas disponibles para que puedan elegir entre las alternativas existentes.

4. Cuarta etapa: inscripción por correo electrónico

La última instancia se desarrollará del 30 de noviembre al 2 de diciembre, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección correspondiente, hasta las 18.

Escuelas secundarias orientadas: dge.inscripciones.des@gmail.com

Escuelas secundarias técnicas: direcciontecnicaytrabajo@gmail.com

Esta etapa está destinada a quienes aún no tengan banco asignado después de las instancias anteriores.

Qué requisitos se necesitan para inscribirse a primer año

La DGE recordó que los estudiantes deben ser alumnos regulares de séptimo grado y contar con la constancia de alumno regular con el promedio correspondiente, que entrega el Nivel Primario.

Además, en cualquiera de las etapas del proceso, las familias deberán presentar:

DNI del estudiante, original y copia.

Partida de nacimiento, original y copia.

Documentación que acredite la prioridad, cuando corresponda.

Los requisitos específicos varían según la categoría de inscripción.

Estudiantes con discapacidad: deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y completar un formulario que permita evaluar la situación del estudiante y determinar la escuela más adecuada.

Hermanos de alumnos que ya asisten al establecimiento: deben presentar el acta de nacimiento para acreditar el vínculo familiar.

Hijos de docentes y no docentes: deberán presentar la documentación que permita comprobar el vínculo con el trabajador del establecimiento.

Por cercanía: se debe acreditar el domicilio. Si el DNI no está actualizado, se podrá presentar un contrato de alquiler o la escritura de la vivienda, acompañados de algún servicio que permita demostrar la residencia.

Para quienes participen de la asignación informática, será fundamental que las familias hayan cargado las tres opciones de escuelas en el sistema.

La DGE aseguró que todos los estudiantes tendrán una instancia de asignación

Ferrari destacó que el proceso contempla distintas alternativas para evitar que los estudiantes queden sin vacante. Si no consiguen banco durante las etapas de prioridad ni mediante la asignación informática, podrán acceder a las instancias posteriores en las supervisiones y en las direcciones correspondientes al nivel secundario orientado o técnico.

La funcionaria también señaló que estas últimas instancias pueden resultar especialmente importantes para estudiantes que lleguen desde otras provincias o que se muden a Mendoza para el próximo ciclo lectivo y no hayan cursado séptimo grado en una escuela primaria de la provincia.

De esta manera, el cronograma busca organizar la distribución de vacantes para el ingreso a primer año de secundaria en 2027, con un procedimiento que comienza con las prioridades de inscripción y continúa con la asignación informática y la disponibilidad de bancos en las escuelas.