Inflación en Mendoza: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en mayo y qué fue lo que más aumentó

La inflación de mayo en Mendoza fue del 1,9%, por debajo del índice nacional. Al mismo tiempo, una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, según datos oficiales.

La desaceleración de la inflación volvió a reflejarse en Mendoza durante mayo de 2026. De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 1,9%, una cifra inferior al 2,1% informado a nivel nacional por el Indec. Sin embargo, pese a la moderación en el ritmo de los aumentos, el costo de vida continúa presionando sobre los ingresos familiares. Durante mayo, un hogar mendocino compuesto por cuatro integrantes necesitó reunir $1.382.821 para no ser considerado pobre.

Cuánto dinero necesitó una familia para no caer en la pobreza

Según el informe oficial, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de pobreza, alcanzó los $1.382.821 para una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños. El valor representó un incremento del 1,6% respecto de abril y refleja cuánto dinero se requiere para cubrir tanto alimentos como otros bienes y servicios esenciales. Si la comparación se realiza con mayo de 2025, el aumento fue del 37,1%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, también mostró un incremento durante mayo. En Mendoza, una familia tipo necesitó ingresos por al menos $578.586 para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias básicas y evitar quedar por debajo de ese umbral. La cifra representó una suba mensual del 1,6% y un incremento interanual del 39,4% en comparación con mayo del año pasado.

Qué rubros aumentaron más en Mendoza durante mayo de 2026

El informe de la DEIE mostró que los mayores incrementos del mes se concentraron en algunos servicios esenciales. El rubro Vivienda y servicios básicos lideró las subas con un aumento del 4%, seguido por Atención médica y gastos para la salud, que registró un incremento del 3,1%.

Detrás se ubicaron Esparcimiento, con una variación del 3%, y Otros bienes y servicios, con el 2,8%. También se destacó Equipamiento y mantenimiento del hogar, que avanzó un 2,2%.

Entre los capítulos con menores variaciones apareció Alimentos y bebidas, que subió 1,7% durante mayo. También se ubicaron por debajo del promedio Transporte y comunicaciones, con un aumento del 1,6%, y Educación, que registró una suba del 1,3%. En tanto, Indumentaria fue el único rubro que no mostró variaciones durante el período analizado.

Con el dato de mayo, la inflación acumulada en Mendoza durante los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14%.

Por su parte, la variación interanual alcanzó el 32,2%, una cifra que muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, aunque todavía mantiene un fuerte impacto sobre el presupuesto de las familias mendocinas.