Impactantes videos: la bajante del dique Potrerillos dejó al descubierto la Virgen del Agua

La caída del nivel del embalse Potrerillos, en Luján de Cuyo, expuso por completo una estatua que suele permanecer sumergida y que sorprendió a todos. El fenómeno está vinculado con una temporada hídrica muy desfavorable y podría continuar durante las próximas semanas.

El dique Potrerillos, uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza, muestra una imagen poco habitual: el agua retrocedió tanto que dejó a la vista la figura de la Virgen del Agua, una estatua que normalmente permanece bajo la superficie del embalse. La escena llamó la atención de mendocinos y turistas, y comenzó a circular en redes sociales donde sorprendió a todos. Pero, ¿qué está detrás de este fenómeno?

El descenso del nivel también dejó al descubierto grandes extensiones de tierra y barro, modificó la línea de costa y permitió acercarse a la imagen religiosa, que se encontraba a unos 20 metros de profundidad.

Por qué bajó tanto el agua del dique Potrerillos

El embalse se encuentra actualmente en torno al 43% de su capacidad, en un contexto marcado por una temporada hídrica desfavorable en la cuenca del río Mendoza.

Según la información difundida sobre la situación, durante la última temporada el caudal registrado fue muy inferior al de un año promedio: no habría alcanzado los 800 hectómetros cúbicos, frente a unos 3.400 hectómetros cúbicos en una temporada habitual.

Aunque hay nieve acumulada en la alta montaña, el deshielo todavía no aporta el volumen de agua esperado porque las temperaturas no son lo suficientemente elevadas. Por ese motivo, el embalse continúa mostrando un retroceso considerable de su costa.

La situación también está relacionada con la necesidad de seguir utilizando el agua almacenada para abastecer las distintas demandas hasta que aumenten los aportes del río.

De acuerdo con las estimaciones vinculadas con la administración del recurso hídrico, el nivel de Potrerillos podría seguir descendiendo durante las próximas semanas. La expectativa es que los aportes comiencen a mejorar a partir de noviembre, cuando avance el deshielo en la cordillera.

De cara a 2027, desde Irrigación se estima que el río Mendoza podría transportar un caudal un 30% superior al de un año promedio, aunque la evolución dependerá de las condiciones hídricas y de los aportes efectivos.

Si se concreta esa recuperación, el paisaje del dique podría volver a cambiar durante los próximos meses. Por ahora, la bajante permite observar sectores que habitualmente permanecen cubiertos por el agua.

La historia de la Virgen del Agua que quedó al descubierto en Potrerillos

La estatua fue colocada en el embalse por el buzo Marcelo Esliz y se convirtió en uno de los principales atractivos de esta bajante. La imagen está realizada en resina plástica y tiene cemento en su interior para aumentar su peso. Además, se encuentra sostenida por una estructura de piedras.

Según la historia que se cuenta sobre la figura, fue bendecida en el santuario de Lourdes, en la iglesia de El Challao. También lleva una pequeña medalla que habría sido bendecida por el papa Francisco. Otro detalle que llama la atención es que en la base quedaron colocadas 10 monedas antiguas.

El acceso hasta la Virgen del Agua no resulta sencillo, pero quienes lograron llegar destacan la experiencia espiritual y la particular sensación de contemplar una imagen que normalmente permanece bajo el embalse.

La aparición de la estatua también comenzó a generar interés entre quienes recorren Potrerillos. Algunos prestadores turísticos incorporaron su historia a las visitas y ofrecen recuerdos relacionados con la imagen.

La curiosidad se extendió entre los visitantes, que llegan al mirador y preguntan dónde se encuentra la figura. La bajante convirtió así a la estatua en un punto de interés dentro de un paisaje que hoy muestra una de sus postales menos habituales.