“Hace años que no se ve algo similar”: Fernando Jara por las tremendas nevadas de octubre en el Paso Cristo Redentor

El tiempo mejorará desde el viernes al mediodía, pero la gran acumulación de nieve en la cordillera y el ingreso de un nuevo sistema durante el domingo complican la reapertura del Paso a Chile.

El ingreso de un núcleo frío en altura mantiene la inestabilidad en Mendoza, con nevadas persistentes en la cordillera. El tiempo mejoraría desde el viernes al mediodía, aunque las condiciones del camino seguirán siendo determinantes para una eventual habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que este jueves el ingreso de un núcleo frío en altura genera condiciones de inestabilidad en Mendoza, con descenso de la temperatura y nuevas precipitaciones en la zona cordillerana.

Según anticipó, la mejora comenzaría el viernes al mediodía y podría extenderse hasta parte del sábado, aunque se trataría de una ventana de corta duración. “Es una mejora del tiempo, no de las condiciones del camino”, aclaró el especialista.

En este sentido, advirtió que la importante acumulación de nieve en la cordillera podría impedir la reapertura del paso internacional durante los próximos días.

Cuándo volverían las precipitaciones

Jara señaló que el domingo por la tarde y noche volvería la inestabilidad, con probabilidad de lloviznas en el llano mendocino y precipitaciones en la cordillera.

El mal tiempo se extendería durante lunes y martes, con lluvias y lloviznas y temperaturas que se ubicarían por debajo de los promedios habituales para octubre.

Además, anticipó que estas condiciones podrían generar crecidas en algunos cauces: “Es probable que para los próximos días tengamos precipitaciones en forma de lluvia, de llovizna sobre precordillera y tengamos algunas crecidas de arroyos secos que no estamos acostumbrados”.

La nieve acumulada complica el Paso a Chile

La situación en la cordillera continúa siendo compleja. Del lado chileno se informó una acumulación de nieve de alrededor de 1,40 metros, mientras que en el sector argentino, en la zona de Las Cuevas, la acumulación también es importante y se ubica entre 50 centímetros y un metro.

Por este motivo, aunque entre el viernes al mediodía y el domingo al mediodía se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, será necesario evaluar el estado del camino antes de determinar una posible reapertura.

El meteorólogo consideró que, debido a la cantidad de nieve acumulada y al nuevo sistema que ingresaría durante el domingo, el Paso Internacional podría permanecer cerrado al menos hasta la próxima semana.

Una nevada excepcional para octubre

Consultado sobre si se recuerdan antecedentes similares durante octubre, Jara señaló que las nevadas durante las épocas de transición son habituales, pero destacó la magnitud de la acumulación registrada en esta oportunidad.

“De estas características, de acumulación de nieve, que esté cerrado el paso, hace muchos años que no tengo esta posibilidad de decirte que la precipitación sea importante como ahora”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que se trata de un dato histórico para el mes de octubre, en un contexto meteorológico que también está generando precipitaciones importantes del otro lado de la cordillera.

Las condiciones también afectan al sector chileno, donde además de las nevadas se registran lluvias y lloviznas. Esto contribuye a un aumento de los caudales de los ríos que desembocan hacia el Pacífico y podría generar situaciones similares en algunos cauces de Mendoza durante los próximos días.