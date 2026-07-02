Habilitan el estacionamiento en calle Lavalle: desde cuándo se puede estacionar, horarios y cómo funciona

La Ciudad de Mendoza puso en marcha una nueva etapa del plan de estacionamiento medido y sumó 60 plazas sobre calle Lavalle. Conocé en qué tramo estará permitido estacionar, qué días rige la medida y cuáles son los horarios habilitados.

Los automovilistas que circulan por el microcentro de Mendoza ya cuentan con una nueva opción para dejar sus vehículos. Desde este miércoles comenzó a funcionar el estacionamiento medido sobre un sector de calle Lavalle, una zona donde durante años estuvo prohibido estacionar.

La iniciativa forma parte del Plan de Estacionamiento por Diferenciación de Horarios, impulsado por la Ciudad de Mendoza, que busca optimizar el uso del espacio público, mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a una de las áreas comerciales más transitadas de la capital.

Dónde está habilitado el estacionamiento en calle Lavalle

La nueva medida permite estacionar sobre el costado sur de calle Lavalle, en el tramo comprendido entre avenida San Martín y calle Salta.

En total, se incorporaron 60 nuevas plazas de estacionamiento medido, que funcionarán bajo el sistema tradicional de tarjetas.

Desde el municipio explicaron que la decisión fue tomada luego de realizar estudios técnicos sobre la circulación vehicular en la zona, detectando franjas horarias en las que era posible habilitar estacionamiento sin afectar el tránsito.

Qué días y en qué horarios se puede estacionar

El nuevo esquema estará vigente únicamente durante los horarios de menor circulación.

Los automovilistas podrán estacionar:

De lunes a viernes: de 14 a 20 .

de . Los sábados: de 8 a 13.

Fuera de esos horarios continuará vigente la prohibición de estacionar y detenerse, tal como lo indican los carteles instalados en la zona. Las autoridades recordaron que es importante respetar la señalización para evitar multas o el acarreo del vehículo.

Esta incorporación representa la segunda etapa del programa de estacionamiento diferenciado. La primera experiencia se implementó sobre avenida San Martín, donde se habilitaron 90 nuevos espacios para estacionar.

Con las 60 plazas incorporadas ahora en calle Lavalle, el sistema ya alcanza un total de 150 nuevos lugares de estacionamiento medido en el microcentro mendocino.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa tuvo una buena aceptación tanto entre comerciantes como entre conductores, ya que permitió mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los locales comerciales.

Analizan ampliar el sistema a otras calles de Mendoza

Las autoridades municipales adelantaron que el programa continuará creciendo durante los próximos meses.

La tercera etapa del plan prevé incorporar más de 150 nuevas plazas de estacionamiento en otras arterias estratégicas del centro mendocino, entre ellas Patricias Mendocinas y otras calles con alto movimiento vehicular y comercial.

El objetivo es seguir ampliando la oferta de estacionamiento sin afectar la circulación y brindar mayores facilidades tanto a quienes trabajan o realizan trámites en la ciudad como a quienes visitan el centro para realizar compras.

Desde la Ciudad de Mendoza recordaron que el estacionamiento estará permitido únicamente dentro de los horarios establecidos y bajo la modalidad de estacionamiento medido con tarjeta.

Además, solicitaron a los conductores prestar atención a la cartelería instalada en cada cuadra, donde se especifican claramente las franjas horarias habilitadas. Fuera de esos períodos, continuará prohibido estacionar o detenerse sobre ese tramo de calle Lavalle.