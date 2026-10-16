Guaymallén: una familia del barrio Pedro Molina perdió todo

Un incendio afectó una vivienda del barrio Pedro Molina, en Guaymallén, y provocó daños totales en la cocina-comedor. Bomberos y personal policial intervinieron en el lugar y no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas.

Un incendio se registró este jueves por la mañana en una casa del barrio Pedro Molina, en Guaymallén. Personal policial y Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios trabajaron para extinguir las llamas. No hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.50 en una vivienda ubicada en la calle Paula Albarracín Sarmiento, del barrio Pedro Molina, en Guaymallén.

Según la información policial, el personal de la Comisaría 31 intervino luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre el incendio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y solicitaron la presencia de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios.

Los bomberos trabajaron para sofocar y extinguir las llamas. Como consecuencia del incendio, se registraron daños totales en un ambiente destinado a cocina-comedor.

De acuerdo con las pericias preliminares, el fuego se habría originado por un cortocircuito eléctrico. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.