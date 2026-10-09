Guaymallén recortará un 10% los sueldos del intendente y sus funcionarios: qué pasará con los empleados municipales

En medio de la caída de la recaudación, la Municipalidad de Guaymallén anunció un paquete de medidas para reducir el gasto público. El intendente Marcos Calvente y los funcionarios políticos tendrán una reducción salarial del 10%, mientras que los sueldos de los trabajadores municipales quedarán congelados.

La Municipalidad de Guaymallén anunció un plan de ajuste que alcanza tanto a la estructura política del municipio como a los trabajadores de la comuna. La iniciativa, impulsada por el intendente Marcos Calvente, contempla una reducción del 10% en los salarios del jefe comunal y de sus funcionarios, el congelamiento de los haberes municipales y cambios en el pago de un bono adicional.

Las medidas se conocen en un contexto de dificultades en la recaudación y buscan reducir el gasto para sostener el funcionamiento de los servicios esenciales y continuar con las obras públicas en el departamento, según explicaron desde el municipio.

Para avanzar con los cambios, el Ejecutivo municipal envió una ordenanza al Concejo Deliberante, donde deberá tratarse la propuesta de reducción salarial para la planta política.

Qué medidas anunció Guaymallén para reducir el gasto público

El paquete presentado por la gestión de Calvente incluye tres decisiones centrales que afectan de distinta manera a los trabajadores municipales.

Por un lado, el intendente y los funcionarios políticos tendrán una reducción del 10% en sus remuneraciones. Por otro, los empleados municipales no recibirán nuevos aumentos salariales por el momento. Finalmente, el municipio modificará el alcance del bono de compensación y estímulo que hasta ahora percibía una mayor cantidad de trabajadores.

Según explicaron desde la comuna, el objetivo es adecuar los gastos a los recursos disponibles y evitar que las dificultades financieras afecten la prestación de servicios o la ejecución de las obras previstas.

La administración municipal señaló que las medidas forman parte de un proceso de reordenamiento del gasto que ya venía implementando.

El intendente Marcos Calvente y sus funcionarios tendrán una rebaja del 10%

Una de las principales medidas anunciadas es la reducción salarial que alcanzará a Marcos Calvente y a toda la planta de funcionarios políticos. La iniciativa fue incorporada en una ordenanza que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante para su tratamiento.

“Se enmarca en una ordenanza que hemos enviado al Concejo Deliberante con la propuesta de reducir el 10% del sueldo del intendente y, con ello, se reduce el 10% de toda la planta del personal político, la planta de funcionarios”, explicó Calvente.

El jefe comunal sostuvo que la decisión se suma a otras acciones orientadas a reorganizar la administración y disminuir el gasto fiscal.

En paralelo, el municipio confirmó que no otorgará nuevos aumentos salariales a los empleados municipales por el momento.

La decisión fue comunicada después de una reunión paritaria con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMGM), en la que las partes abordaron la situación económica de la comuna y las posibilidades de actualización de los haberes.

Qué pasará con el bono de los trabajadores municipales

Otro de los cambios alcanzará al bono adicional de compensación y estímulo que paga la Municipalidad de Guaymallén.

A partir del nuevo esquema, el beneficio continuará para aproximadamente 500 trabajadores con los salarios más bajos. En cambio, se suspenderá para quienes se encuentran en las escalas salariales superiores.

Desde la comuna aclararon que la medida no modifica el sueldo básico de este último grupo, aunque sí reducirá el ingreso mensual total al dejar de percibir el adicional.

“Estas decisiones responden a tres prioridades centrales de la gestión: proteger a los trabajadores de menores ingresos, preservar los puestos de trabajo municipales y garantizar que los recursos disponibles también permitan atender las necesidades de los vecinos”, señalaron desde el municipio.

De esta manera, el pago del bono quedará concentrado en los empleados que reciben las remuneraciones más bajas, mientras que el resto dejará de cobrarlo.

Desde el Ejecutivo municipal vincularon las medidas con la necesidad de preservar el equilibrio fiscal en un escenario de menores ingresos.

Calvente explicó que la reducción de los recursos disponibles obliga a revisar los gastos para mantener las prestaciones municipales y evitar que se paralicen las obras en marcha.

“Como el equilibrio fiscal es innegociable, esa reducción en el ingreso hay que acompañarla con una reducción en los gastos para sostener los servicios esenciales de cara a los vecinos y también el plan de obra pública que está llevando adelante este municipio”, afirmó.

El intendente también destacó la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el departamento. Según planteó, la intención es disponer de recursos suficientes para terminar las obras y mantener los servicios que utilizan diariamente los vecinos.

Qué dijo el municipio sobre el diálogo con el gremio

A pesar de las diferencias surgidas durante la negociación salarial, la Municipalidad de Guaymallén aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con las organizaciones sindicales. La comuna sostuvo que reconoce el derecho de los trabajadores a expresar sus posiciones y manifestarse frente a las decisiones adoptadas.

Sin embargo, por el momento, la postura oficial es no conceder nuevos aumentos salariales y avanzar con la modificación del bono para concentrar el beneficio en los empleados con menores ingresos.

El alcance definitivo de las medidas dependerá de los procedimientos administrativos y legislativos correspondientes, entre ellos el tratamiento de la ordenanza enviada al Concejo Deliberante.