Guaymallén: dictaron la conciliación obligatoria para frenar el conflicto con los empleados municipales

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo intervino en la disputa entre la Municipalidad de Guaymallén y el sindicato de trabajadores tras el paro de 24 horas realizado este miércoles. Las partes fueron convocadas a una audiencia para el miércoles a las 9, donde buscarán una salida.

La Municipalidad de Guaymallén y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMGM) deberán retomar las negociaciones luego de que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza dictara este jueves la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto laboral.

La medida se tomó después del paro de 24 horas que realizaron trabajadores municipales este miércoles, en rechazo a la quita de adicionales salariales y ante el reclamo de una nueva instancia de negociación paritaria.

Con la intervención del organismo provincial, las partes deberán participar de una audiencia prevista para el miércoles a las 9, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo. El objetivo será encontrar una solución al conflicto y avanzar en una propuesta que permita acercar las posiciones.

Qué implica la conciliación obligatoria en Guaymallén

La resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo busca abrir una instancia formal de negociación entre el Ejecutivo municipal y el gremio, luego de las medidas de fuerza que afectaron el funcionamiento de distintos servicios de la comuna.

La convocatoria reunirá a representantes de la Municipalidad de Guaymallén y del SOEMGM, que deberán exponer sus posiciones sobre los reclamos salariales y la eliminación de los bonos adicionales.

El conflicto se profundizó la semana pasada, cuando el municipio resolvió recortar el adicional denominado Compensación y Estímulo, una suma que representaba alrededor de $325.000 en los ingresos de cada trabajador.

La decisión provocó el rechazo del sindicato y derivó en la protesta que se concretó este miércoles.

Qué ofreció Marcos Calvente para destrabar el conflicto

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, confirmó que el municipio llevará una propuesta a la próxima reunión con los representantes sindicales.

Según explicó, la intención es analizar una reestructuración salarial que contemple las pautas que planteen los trabajadores durante la negociación. “Una reestructuración salarial de acuerdo a las pautas que ellos propongan”, señaló el jefe comunal al referirse a la alternativa que presentará el Ejecutivo.

Sin embargo, Calvente advirtió que cualquier acuerdo deberá ajustarse a la situación financiera del municipio. En ese sentido, sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición que no está dispuesto a negociar, debido a la reducción de los recursos disponibles.

El intendente también indicó que la eliminación del bono se aplicó inicialmente durante este mes, aunque aclaró que la continuidad de esa medida dependerá de cómo evolucione el plan de reducción del gasto municipal.

A cuántos empleados municipales afecta el recorte salarial

La decisión original alcanzaba a unos 3.500 trabajadores municipales de Guaymallén. Tras las objeciones planteadas por el sindicato, el Ejecutivo aceptó mantener el adicional para aproximadamente 500 empleados que perciben menos de $1.200.000 mensuales.

De esta manera, alrededor de 3.000 trabajadores quedaron alcanzados por la quita del bono Compensación y Estímulo, una medida que terminó profundizando las diferencias entre el municipio y el gremio.

La restitución de ese adicional será uno de los principales puntos que el sindicato llevará a la mesa de negociación.

Por qué el municipio decidió recortar los adicionales

Desde el Ejecutivo municipal justificaron la medida en la caída de la recaudación y la disminución de los recursos provenientes de distintos niveles del Estado. Calvente afirmó que los ingresos municipales registraron una baja de entre el 20% y el 30%, una situación que, según explicó, dificultó la planificación financiera.

El intendente también mencionó las consecuencias del incendio en el centro de procesamiento de datos municipal, que restringió durante al menos cuatro meses la posibilidad de recaudar tasas mediante los sistemas afectados.

“Hay que achicar el gasto en todos los sentidos, no solo en personal. Estamos trabajando en todos los frentes”, expresó Calvente al explicar la política de ajuste. El jefe comunal sostuvo que el municipio busca adecuar sus gastos a los recursos disponibles y señaló que se prestará especial atención a la situación de los empleados con menores ingresos.