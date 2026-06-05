Fueron a rescatar una perra desnutrida y terminaron brutalmente golpeadas: el dramático caso que conmueve a Mendoza

Una protectora animal denunció que fue atacada cuando intentó salvar a una perra desnutrida y a sus cachorros en Luján de Cuyo. Días después, al regresar al lugar, asegura que ella y otras voluntarias fueron golpeadas, mordidas y apedreadas por vecinos de la zona.

Lo que comenzó como un rescate habitual terminó convirtiéndose en una escena de violencia que todavía genera indignación. Integrantes de una organización protectora de animales de Mendoza denunciaron haber sido brutalmente agredidas mientras intentaban ayudar a una perra que, según relataron, se encontraba encadenada, desnutrida y en condiciones extremas de abandono junto a sus cachorros.

El episodio ocurrió en Luján de Cuyo y ahora las voluntarias exigen que intervenga la Justicia para garantizar la protección de los animales y esclarecer las agresiones sufridas.

El rescate que terminó en un enfrentamiento

Todo comenzó el 3 de junio, cuando integrantes de la organización Misión Animal recibieron una denuncia sobre varios cachorros que se encontraban en mal estado en una vivienda del departamento.

Al llegar al lugar, las voluntarias aseguran que encontraron una situación mucho más grave de la que imaginaban. Además de los tres cachorros por los que habían sido alertadas, observaron una perra adulta atada con una cadena muy corta, visiblemente desnutrida y con signos evidentes de abandono.

Según relataron, el estado del animal las impactó profundamente. “La mirada de esa perra me dijo que la salvara”, expresó una de las rescatistas al recordar el momento.

Las voluntarias intentaron dialogar con la propietaria para mejorar las condiciones de los animales o concretar una entrega voluntaria, pero afirman que la conversación rápidamente se volvió agresiva.

“La mujer se pone agresiva, nos empieza a insultar, nos empieza a decir que no nos podemos llevar a los cachorros, a lo que nosotras nos retiramos del domicilio por lo agresiva que estaba”, indicaron a elnueve.com. En ese momento las jóvenes les devuelven los animales y se van a radicar la denuncia por las agresiones en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, a escasos metros del lugar del hecho. “Ella nos escribe después a la tarde. Nosotras, a todo esto, ya habíamos hecho denuncias. Fuimos a la fiscalía 11, hicimos denuncias, llamamos a la policía, nadie nos dio respuestas”, indicaron.

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Horas después, la dueña de los animales volvió a comunicarse con ellas y les manifestó su intención de entregar los perros. Ante esa posibilidad, las rescatistas decidieron regresar acompañadas por otras voluntarias.

Lo que parecía una oportunidad para concretar el rescate terminó, según denunciaron, en una emboscada. De acuerdo con el testimonio de las integrantes de la organización, al llegar al lugar fueron recibidas con agresiones físicas.

Aseguran que varias personas comenzaron a arrojarles piedras, empujarlas y golpearlas. Incluso denunciaron que uno de los perros fue soltado contra ellas y que algunas voluntarias sufrieron mordeduras durante el ataque.

Las mujeres indicaron que llamaron reiteradamente al 911 mientras ocurrían los hechos, aunque sostienen que la ayuda nunca llegó a tiempo. Tras lograr retirarse de la zona, regresaron a la dependencia judicial para ampliar las denuncias.

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Las rescatistas afirman que su principal preocupación sigue siendo el estado de los animales que permanecían en la vivienda. Según explicaron, la perra adulta se encontraba en una situación crítica y solamente tres cachorros sobrevivieron de toda la camada.

Ahora esperan que la investigación avance y que las autoridades determinen si existieron casos de maltrato animal, además de las agresiones denunciadas por las voluntarias. “Nos involucramos porque nadie más lo hacía. Ver a esa perra en esas condiciones nos rompió el corazón”, señalaron.

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Misión Animal es una ONG dedicada al rescate de animales, de perros y gatos. “Somos proteccionistas, le brindamos a los animales una reinserción. Nosotras, generalmente, nos encontramos animales en situación de abandono, en la calle, dejados, Y lo que hacemos es darle tránsitos, darle un hogar temporal, adopciones responsables y seguimientos”, expresaron.

Las organizaciones protectoras remarcan que las denuncias ciudadanas son fundamentales para detectar estos casos y permitir la intervención de las autoridades antes de que las consecuencias sean irreversibles.