Fiesta Provincial de la Cerveza 2026: cuándo es, cuánto cuestan las entradas y los artistas que estarán presentes

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, con Damas Gratis, Ke Personajes, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, entre otros artistas.

La Fiesta Provincial de la Cerveza ya prepara su edición 2026 y volverá al Parque San Vicente de Godoy Cruz el sábado 5 y domingo 6 de diciembre. La 19ª edición tendrá una programación que combinará cumbia, música popular y rock nacional, con artistas de trayectoria y bandas mendocinas.

El festival, organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz, mantendrá el formato de dos jornadas y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline. Por tiempo limitado, se podrán comprar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó el regreso del evento al Parque San Vicente y la propuesta artística prevista para este año.

“La Fiesta de la Cerveza es una marca registrada de Godoy Cruz y de toda la provincia. Este año sumamos una propuesta artística de primer nivel que combina los ritmos populares más convocantes con el mejor rock y pop nacional”, señaló.

Fiesta de la Cerveza 2026: quiénes estarán el sábado

La primera jornada será el sábado 5 de diciembre y tendrá a la cumbia y la música popular como protagonistas.

La grilla estará encabezada por Damas Gratis, que volverá a presentarse en el festival, y Ke Personajes, que tendrá su debut en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

También subirán al escenario La Nueva Luna y Los Playeros, completando una noche pensada para el baile y los ritmos populares.

El domingo llega el rock nacional

El domingo 6 de diciembre será el turno del rock, con una programación que reunirá a artistas de distintas generaciones.

Los principales nombres de la jornada serán Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, mientras que también participará la banda mendocina Perras on the Beach.

De esta manera, el festival buscará combinar diferentes estilos y reunir en una misma jornada a referentes de distintas etapas del rock argentino.

La Fiesta de la Cerveza vuelve al Parque San Vicente

Una de las principales novedades de la edición 2026 será el regreso de la Fiesta Provincial de la Cerveza al Parque San Vicente, uno de los espacios históricos del festival.

Además de los recitales, los asistentes podrán disfrutar del tradicional paseo gastronómico, cerveza artesanal y diferentes propuestas relacionadas con la celebración.

Para la organización del evento, el municipio volverá a implementar un esquema de articulación público-privada, con el objetivo de sostener una propuesta de gran escala sin que todo el costo recaiga sobre los recursos municipales.

Entradas para la Fiesta de la Cerveza 2026

Las entradas ya están disponibles a través de Passline y, por tiempo limitado, se pueden adquirir en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias.

En la preventa las entradas tienen un costo de $35000 y hay promociones para comprar en grupo.

Los menores de hasta 9 años ingresarán gratis, presentando el DNI.

En tanto, las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a entradas de manera presencial desde el lunes 16 de noviembre en la boletería del Cine Teatro Plaza.

Para obtener el beneficio será necesario presentar el CUD y el DNI. La entrega estará sujeta a un cupo limitado.