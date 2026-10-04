Es mendocina, tiene 17 años y va al Mundial de Pump Track en China: “Voy a darlo todo para dejar a Mendoza y a la Argentina en lo más alto”

La mendocina de 17 años se consagró campeona argentina y sudamericana de pump track en Neuquén y ahora competirá ante las mejores del mundo en el Mundial de Beijing. La joven, que también se destaca en BMX Race, viajará el próximo jueves con el sueño de conseguir una medalla.

Luz Torres tiene 17 años, es mendocina y consiguió un lugar entre las mejores del mundo en una disciplina que hasta hace poco utilizaba principalmente como entrenamiento.

La joven se consagró campeona argentina y sudamericana de pump track y el próximo desafío será el Mundial, que se disputará el 17 de octubre en Beijing, China.

Torres llegó a la competencia nacional casi sobre la hora, después de reunir los recursos necesarios para viajar a Neuquén. Allí superó las instancias clasificatorias y ganó la final, un resultado que le permitió quedarse con los títulos argentino y sudamericano y, además, obtener la clasificación al Mundial.

“Yo nunca había competido en pump track. Fui a probar una experiencia nueva. Sabía que eran las clasificaciones para el Mundial, pero más que todo iba a sumar una experiencia y ver cómo se daban las cosas”, contó Luz.

El pump track se practica sobre un circuito cerrado con ondulaciones y curvas. Los ciclistas deben completar una vuelta en el menor tiempo posible y aprovechan los movimientos del cuerpo sobre el trazado para mantener y aumentar la velocidad. El registro se toma mediante un transponder y las mejores marcas determinan la clasificación.

Para Torres, el resultado en Neuquén fue especialmente significativo porque su disciplina principal es el BMX Race, una especialidad que practica desde que su papá la llevó por primera vez a conocerla.

“Empecé gracias a mi papá, que me llevó un día a BMX Race. Esa es la disciplina principal a la cual yo me dedico”, explicó.

El pump track, en cambio, formaba parte de su preparación. “Siempre lo utilicé como un medio de entrenamiento porque realmente, para el estado físico y para mejorar la técnica para el BMX, ayuda mucho”, señaló.

El próximo jueves, Luz viajará a China para competir en Beijing. Allí se encontrará nuevamente con una categoría en la que será una de las participantes más jóvenes.

“Eran todas elite, la más chica de la categoría era yo. Ahora en Beijing también me toca nuevamente”, contó la mendocina, que en BMX Race compite en la categoría Junior Women.

El desafío será todavía mayor porque varias de las competidoras que estarán en el Mundial tienen experiencia internacional tanto en pump track como en BMX Race.

“Hay chicas que son reconocidas a nivel mundial porque, aparte del pump track, hacen BMX Race y son muy buenas. Hay muy buen nivel afuera”, sostuvo.

A diferencia de otras competencias, en Beijing todas las participantes se encontrarán con un circuito nuevo. “Hicieron una pista que no la conoce nadie. Vamos todos a lo mismo, vamos todos a algo nuevo”, explicó Torres.

La mendocina llega con buenas expectativas después de los tiempos que consiguió en Neuquén. “Sinceramente me veo muy bien. Los tiempos que hice en Neuquén son muy buenos, así que, si Dios quiere, alguna medalla voy a traer”, afirmó.

Aunque el Mundial de pump track representa ahora el principal objetivo, Luz tiene una meta más grande vinculada con el BMX Race: competir algún día en los Juegos Olímpicos.

“Esos son mis sueños: poder llegar a un Mundial en BMX Race y llegar algún día a correr en un Juego Olímpico”, contó.

“Yo voy a darlo todo para dejar a Mendoza y a la Argentina en lo más alto. Entrené e hice todo para poder estar en lo más alto”, concluyó.