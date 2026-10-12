“Es importante que se haga justicia”: recuperaron el celular de Luciana Báez y su familia pide saber quién se lo llevó tras el accidente 

El teléfono de la joven de 22 años fue encontrado durante un allanamiento en Pedro Molina, Guaymallén, después de varias semanas de búsqueda. Aunque sus padres lograron recuperarlo, gran parte de la información fue borrada. Ahora reclaman que la Justicia determine quién se llevó el aparato de la escena del choque fatal ocurrido en Perú y Colón.

La familia de Luciana Celeste Báez, la joven de 22 años que murió en un accidente vial en Ciudad, recuperó el celular que había desaparecido después del choque ocurrido en la intersección de Colón y Perú. Sin embargo, el hallazgo no puso fin a la búsqueda: sus padres ahora quieren saber quién se llevó el teléfono de la escena y qué ocurrió con las pertenencias de su hija.

El aparato fue encontrado durante un allanamiento en el distrito Pedro Molina, en Guaymallén, en el marco de una investigación por hurto calamitoso, una figura legal vinculada con el apoderamiento de bienes aprovechando una desgracia ajena.

Aunque la familia recibió nuevamente el teléfono, buena parte de su contenido se perdió. Según relató Susana, la mamá de Luciana, el dispositivo habría pasado por las manos de al menos dos personas y fue formateado, por lo que no pudieron recuperar las fotografías, los videos ni los archivos personales que guardaba la joven.

Cómo recuperaron el celular de Luciana Báez

La familia recibió la noticia del hallazgo el martes, cuando la ministra de Seguridad se comunicó con Susana para informarle que la Policía había localizado el teléfono.

Después de las comunicaciones con la Fiscalía, los padres se acercaron para retirarlo. Sin embargo, el teléfono todavía no estaba disponible cuando fueron el jueves y finalmente pudieron recibirlo al día siguiente.

El hallazgo representó un alivio para la familia, aunque también confirmó que el aparato había sufrido modificaciones y que parte de la información ya no estaba accesible. “No era por el valor del teléfono, sino por todo lo que tenía”, señalaron.

Para los padres de Luciana, recuperar el celular significaba mucho más que volver a tener un objeto material. El aparato contenía recuerdos familiares, fotografías, videos y archivos relacionados con las actividades cotidianas de la joven.

Además, Luciana lo utilizaba para estudiar, trabajar y organizar encuentros y celebraciones con sus seres queridos.

Susana explicó que el teléfono tenía un valor sentimental que no estaba relacionado con su precio comercial. Por eso, la recuperación del dispositivo fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza.

“Es como rara la sensación, porque sí es un poco de paz recuperar algo que para ella era tan importante”, contó la mujer. Sin embargo, al revisar el aparato, descubrieron que la información que buscaban ya no estaba disponible.

“No tiene nada de los contenidos, ni de las fotos, ni de las cosas de su trabajo, ni de la facultad, nada”, explicó.

La familia logró recuperar parte de la información a través de la cuenta de Google, con ayuda del novio de la joven. También solicitó a la compañía telefónica un nuevo chip para intentar acceder a otros datos. Pese a esos esfuerzos, todavía no pudieron recuperar todo el material que buscaban.

La familia quiere saber quién se llevó el celular de la escena

Con el teléfono nuevamente en su poder, los padres de Luciana pusieron el foco en otro objetivo: identificar a la persona que retiró el aparato después del accidente.

Susana planteó que la investigación debe determinar cómo llegó el celular a manos de quienes lo tuvieron antes de su recuperación y si la persona que lo tenía durante el allanamiento lo había comprado o estaba encubriendo a alguien más.

“Yo necesito saber cómo llega a las manos de esta persona el teléfono de mi hija”, reclamó. La mujer también consideró que las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido después del choque y establecer quién tomó el dispositivo.

“Fue el único teléfono que se perdió de la escena. Hay cámaras, seguramente deben haber registrado el momento en el que alguien lo tomó, en el momento en el que se lo llevaron”, sostuvo.

Cómo fue el accidente en el que murió Luciana Báez

Luciana tenía 22 años y murió después de un violento choque ocurrido la noche del 27 de agosto, en la intersección de calle Colón y avenida Perú, en Ciudad de Mendoza.

La joven viajaba como pasajera en un Fiat Cronos que prestaba servicio mediante una aplicación de transporte. Al llegar al cruce, el vehículo fue impactado por un Citroën C4 Cactus que circulaba por calle Colón.

La violencia del choque provocó que Luciana saliera despedida del automóvil y falleciera en el lugar. Su pareja, que también viajaba en el Cronos, sufrió heridas graves y debió recibir atención médica.

Por el siniestro fue imputado Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, conductor del Citroën. La causa por el accidente está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez.

En paralelo, la desaparición del celular dio lugar a otra investigación, centrada en determinar qué ocurrió con las pertenencias de la joven después del impacto.

Dos investigaciones y un mismo pedido: justicia por Luciana

La familia de Luciana atraviesa dos procesos judiciales diferentes. Por un lado, espera que se determinen las responsabilidades por el accidente que terminó con la vida de la joven. Por otro, reclama que se esclarezca quién se llevó el celular y qué pasó con la información que contenía.

Susana remarcó que recuperar el aparato fue importante, pero insistió en que todavía quedan preguntas sin respuesta.

“Es importante que se haga justicia por la memoria de mi hija y por todas las personas a las que les pueda llegar a pasar algo así”, expresó.

Mientras las investigaciones continúan, sus padres esperan que las pruebas permitan reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.