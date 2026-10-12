Encontraron un cuerpo flotando en el canal Cacique Guaymallén

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30, luego de que un hombre alertara al 911 sobre la presencia de una persona flotando en el cauce, a la altura de calle Liniers. Bomberos trabajaron para extraer el cuerpo.

Un cuerpo fue encontrado en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle Liniers, en Luján de Cuyo, durante la tarde de este lunes. El hallazgo fue reportado a través del 911 por un hombre que se encontraba en las churrasqueras del Club Banco Mendoza.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y constataron la presencia de una persona sumergida en el cauce. Según la información preliminar, el cuerpo se encontraba aparentemente de espaldas y tenía una camiseta de la Selección Argentina entre sus brazos.

El episodio se registró alrededor de las 14.30, cuando un hombre que estaba en las inmediaciones del Club Banco Mendoza advirtió la presencia del cuerpo flotando en el agua.

Ante la situación, se comunicó con el 911 y dio aviso a las autoridades. Personal de la Comisaría 47.ª de Luján de Cuyo intervino en el procedimiento y confirmó el hallazgo.

Luego de constatar la presencia del cuerpo, se solicitó la intervención de Bomberos para realizar la extracción del cauce.

También se convocó a personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, que quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes para avanzar con las primeras pericias y establecer las circunstancias del hecho.

Todavía no identificaron a la persona fallecida

Hasta el momento, la identidad de la persona encontrada sin vida no fue establecida.

La investigación continúa y se aguarda información oficial que permita conocer más detalles sobre el hallazgo y determinar qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera encontrado en el canal.