Encontraron huesos humanos cuando trabajaban en un campo cerca de un conocido boliche

Un trabajador encontró huesos y prendas de vestir mientras realizaba tareas en las inmediaciones de la Ruta 82, cerca de lo que era el predio donde funcionaba La Guanaca, en Luján de Cuyo. Policía Científica trabaja para determinar si se trata de restos humanos y establecer su antigüedad.

Un trabajador que se encontraba realizando tareas en las inmediaciones de la Ruta 82, en Luján de Cuyo, encontró restos óseos entre la maleza durante la noche de este lunes.

El hallazgo se produjo cuando el hombre ingresó a un sector de campo inculto para hacer sus necesidades. Mientras avanzaba entre la vegetación, observó un hueso y algunas prendas de vestir, por lo que inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Personal de la Comisaría 30ª se desplazó hasta el lugar y constató la presencia de los elementos señalados por el trabajador.

Según indicaron fuentes policiales, el sector donde fueron encontrados los restos se encuentra a unos 100 metros hacia el oeste del ingreso por un callejón comunero. Los huesos estaban aproximadamente 15 metros hacia el sur, en un terreno sin cultivar y cubierto de maleza.