El Paso Cristo Redentor cerrado por las nevadas: cuándo podría reabrir y qué dice el pronóstico

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado por el intenso temporal de nieve en alta montaña. Las coordinaciones de Argentina y Chile resolvieron mantener interrumpido el tránsito durante este jueves y volverán a evaluar las condiciones de transitabilidad antes de definir una eventual reapertura.

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la cordillera mendocina. La acumulación de nieve y la presencia de viento hicieron que las autoridades de Argentina y Chile consideraran que no están dadas las condiciones necesarias para garantizar un cruce seguro.

El temporal dejó una importante acumulación nívea en sectores de la Ruta Internacional 7 y complicó las tareas de despeje que realiza Vialidad Nacional. En Las Cuevas, uno de los puntos más afectados, la temperatura llegó a -8°C y el tránsito interno quedó habilitado únicamente hasta Puente del Inca.

El Paso Cristo Redentor no abrirá este jueves

Las condiciones en alta montaña llevaron a las coordinaciones argentina y chilena a mantener cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor durante toda la jornada del jueves.

La decisión responde principalmente a la gran cantidad de nieve acumulada y a la imposibilidad de garantizar una transitabilidad segura en el corredor internacional.

Según se informó, en algunos sectores de la cordillera la acumulación de nieve llegó a aproximadamente un metro, mientras que en otros puntos se registraron acumulaciones superiores a los 70 centímetros.

Además, las precipitaciones continuaron durante buena parte del miércoles, lo que dificultó las tareas de despeje y volvió a complicar las condiciones de circulación.

Las Cuevas quedó cubierta de nieve

Uno de los sectores donde el temporal se hizo sentir con mayor intensidad fue Las Cuevas. La localidad registró una temperatura de -8°C y quedó cubierta por una importante cantidad de nieve. Las imágenes difundidas durante la jornada permitieron dimensionar la magnitud del fenómeno en la zona cordillerana.

En este contexto, el tránsito interno permanece habilitado solamente hasta Puente del Inca, mientras continúan los trabajos destinados a recuperar las condiciones de circulación.

Ante la acumulación de nieve, Vialidad Nacional mantiene los trabajos de despeje en distintos sectores de la ruta internacional.

Las tareas buscan retirar la nieve acumulada sobre la calzada y permitir que, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, pueda restablecerse la circulación.

¿Cuándo podría reabrir el Paso Cristo Redentor?

Por ahora, no existe una fecha ni un horario confirmado para la reapertura del Paso Cristo Redentor.

El pronóstico muestra algunas ventanas de mejora, pero también anticipa nuevos períodos de inestabilidad. Según la información difundida, durante el jueves se esperaba una mejora entre las 9 y las 22, aunque las condiciones no serían suficientes para habilitar el tránsito internacional durante esa jornada.

De acuerdo con el pronóstico difundido, durante las próximas horas podrían registrarse nuevamente nevadas, viento e inestabilidad en alta montaña.

En particular, se prevé la presencia de vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora durante parte del período de inestabilidad. Para el viernes, se prevé otra ventana de mejora entre aproximadamente la 1 y las 7 de la mañana.

El pronóstico anticipa que sábado, domingo y lunes continuarán con condiciones inestables en alta montaña. Según el análisis difundido, una mejora más significativa podría producirse recién a partir del martes 13 de octubre, aunque la situación deberá ser evaluada diariamente.