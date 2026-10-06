“El olor nauseabundo te queda en la casa”: vecinos de Guaymallén indignados por inundación cloacal en las viviendas

Vecinos de Buena Nueva denuncian que el sistema cloacal se tapa y el agua comienza a ingresar a sus viviendas. Una de las familias tuvo que romper parte del piso para hacer una canaleta y teme que las lluvias vuelvan a inundar la casa.

Vecinos de Buena Nueva, en Guaymallén, denuncian un desborde del sistema cloacal en la zona de las calles Ropolo y Tirasso. El problema afecta a varias viviendas y, según relataron, el agua comienza a acumularse nuevamente cuando el sistema se tapa.

Johanna, una de las vecinas afectadas, contó que tuvo que romper parte del piso de su vivienda para hacer una canaleta y permitir que el agua pudiera salir.

“Tuve que romper para poder tratar de hacer una canaleta que pudiera salir. Todo el agua ya se nos estaba juntando un montón en la casa”, relató.

La situación se extiende durante varias horas. Según explicó, el agua comienza a bajar recién cerca de las 3 de la madrugada, después de permanecer acumulada dentro y alrededor de las viviendas.

En una de las viviendas quedaron marcas que muestran hasta dónde llegó el agua durante el último desborde. Johanna señaló que durante la noche el nivel llegó hasta ese punto y que, cuando el sector vuelve a taparse, el agua comienza a subir otra vez.

“Este pocito se empieza a tapar y empieza a salir y ya no tenés otra opción que dejarlo que salga y hasta las 3 de la mañana que baje todo”, explicó.

Los vecinos también tuvieron que colocar arena en algunos sectores para evitar que el agua siguiera ingresando.

“Tenemos que tapar con arena para que no se metiera más el agua”, contó Johanna.

La situación también afecta a otras viviendas de la zona. Detrás de una de las puertas señaladas por los vecinos vive una persona mayor y, según explicaron, allí también quedó marcada la altura que alcanzó el agua.

Además del agua acumulada, uno de los principales problemas que describen los vecinos es el fuerte olor que queda dentro de las viviendas.

Johanna contó que el desborde comenzó a bajar cerca de las 3 de la mañana, pero que después resulta difícil ventilar la casa por el olor.

“El olor ya te queda en la casa. No puedo abrir ventanas, no se puede hacer absolutamente nada”, explicó.

La vecina también manifestó su preocupación por los niños y las personas mayores que viven en el lugar.

“Hay bebés, yo tengo mi hijo chiquito. Gente mayor. No se puede vivir así”, sostuvo.

El principal temor está puesto en las lluvias. Según explicó Johanna, hay pronóstico de precipitaciones y los vecinos temen que el agua vuelva a ingresar a las viviendas.

“El temor de nosotros es que hay pronóstico de lluvias y se va a inundar la casa. Necesitamos una solución”, concluyó.