El comedor Horneritos busca hacer la torta más grande de Mendoza para el Día del Niño y pide ayuda para lograrlo

La iniciativa solidaria pretende elaborar una torta de más de 4.000 kilos que será repartida de manera gratuita entre miles de chicos en Plaza Independencia. Para concretar el desafío, el comedor lanzó una campaña para recibir donaciones y manos que quieran sumarse en la elaboración.

El comedor Horneritos, ubicado en Las Heras, volvió a proponerse un desafío que parece imposible, pero que año tras año logra superar gracias a la solidaridad de los mendocinos. En esta oportunidad, el objetivo es preparar la torta más grande de Mendoza para celebrar el Día del Niño, una mega elaboración de más de 4.000 kilos que permitirá repartir alrededor de 30.000 porciones gratuitas.

La iniciativa será el próximo 22 de agosto en la Plaza Independencia, donde esperan reunir a miles de familias de toda la provincia para compartir una jornada solidaria. Sin embargo, para hacer realidad el proyecto, necesitan reunir una enorme cantidad de ingredientes y recursos en poco más de un mes.

El desafío solidario de Los Horneritos: superar todos los récords para el Día del Niño

Detrás de esta iniciativa está Gabriela Carmona, referente del comedor Horneritos, quien desde hace años impulsa acciones solidarias destinadas a niños y familias vulnerables.

La idea comenzó hace varias temporadas con una pequeña torta de apenas 1,5 metros. Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo: luego llegó una de 3,80 metros y, durante el 2025, sorprendieron a Mendoza con una impresionante torta de 43 metros.

Ahora decidieron ir mucho más allá. “La idea es que sea el récord de los récords. Queremos hacer la torta más grande y que todos los chicos de Mendoza puedan disfrutarla gratis“, expresó Gabriela.

Mendoza: buscan hacer una torta de más de 4.000 kilos para 30.000 chicos

Este año, la elaboración llevará el nombre de “Valiente”, un homenaje a la solidaridad de quienes colaboran con el comedor y a todas las personas que, pese a las dificultades económicas, siguen ayudando a quienes más lo necesitan.

Desde Horneritos estiman que la torta pesará más de 4.000 kilos y permitirá servir unas 30.000 porciones, que serán distribuidas gratuitamente durante la celebración del Día del Niño.

Además de las familias que asistan al evento en Plaza Independencia, parte de la producción también será destinada a comedores y merenderos de distintos puntos de Mendoza. “Queremos demostrar que, con un poquito cada uno, a pesar de la situación que estamos viviendo, demostráramos que tenemos una provincia hermosa, donde la gente es solidaria y es por eso que la torta de este año se llamará Valiente”.

Gabriela destacó que esta torta se hace desde el corazón de Horneritos, pero que cada porción, es una parte de las personas que las ayudan a realizarla.

“Una empresa ya nos dona los huevos, estamos tratando de hacer la mayoría de las cosas que necesitamos para abaratar costos, pero a su vez queremos hacer cosas dulces o comida para poder recaudar los fondos necesarios para realizar la torta”, señalaron y agregaron que a su vez seguirán ayudando a todas las personas que día tras día recurren al comedor.

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Cómo será la torta más grande de Mendoza para el Día del Niño y cómo ayudar

Con el proyecto ya en marcha, el comedor inició una campaña solidaria para reunir todos los ingredientes necesarios.

Actualmente necesitan especialmente:

Harina 0000

Azúcar

Dulce de leche

Crema

Huevos

Gran parte de estos productos serán utilizados para elaborar los piononos y el relleno de la gigantesca torta. Además de donar alimentos, también es posible colaborar realizando un aporte económico o sumándose como voluntario para participar de la preparación y organización del evento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia a través de Mercado Pago al alias: comedor.horneritos. La cuenta está a nombre de Gabriela Lorena Carmona.

También pueden comunicarse directamente con Gabriela al 261-313-6783 para ofrecer donaciones de insumos, ayuda logística o sumarse como voluntarios durante la elaboración.

Una tradición solidaria que sigue creciendo

Más allá del tamaño de la torta, desde el comedor Horneritos destacan que el verdadero objetivo es que ningún niño se quede sin celebrar su día.

“Queremos demostrar que, aun en tiempos difíciles, Mendoza sigue siendo una provincia solidaria y que, cuando cada uno aporta un poquito, se pueden lograr cosas enormes“, sostienen desde la organización.

Con poco más de un mes por delante, las manos ya comenzaron a trabajar en una nueva edición de una propuesta que combina solidaridad, trabajo comunitario y compromiso social, con la ilusión de volver a regalar miles de sonrisas en el próximo Día del Niño.