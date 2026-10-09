“¿Discriminación o esfuerzo?”: enojo por la eliminación del examen de ingreso a la Cuarta Brigada Aérea

La comunidad educativa de la Escuela Técnica 4-106 IV Brigada Aérea, de Las Heras, se movilizó frente a Casa de Gobierno para rechazar la eliminación del examen de ingreso a primer año. La modificación fue comunicada por la DGE menos de 48 horas antes de la evaluación prevista para el 9 de octubre y generó cuestionamientos.

Con carteles y al grito de “Sí al examen”, estudiantes, docentes y padres d

e lase manifestaron este miércoles frente a la. El reclamo apunta contra la decisión de lade eliminar la evaluación de ingreso a primer año de la institución, ubicada en

La medida generó malestar entre las familias, especialmente porque, según las autoridades escolares, el cambio se comunicó a menos de dos días de la fecha prevista para rendir el examen, que debía realizarse el 9 de octubre.

La escuela es la única de la región que otorga el título de Técnico en Aeronáutica. Para parte de su comunidad educativa, la evaluación no solo permitía medir conocimientos, sino también reconocer el esfuerzo de los aspirantes y su interés por una formación técnica específica.

La modificación se fundamenta en la adecuación a la normativa educativa vigente, que prohíbe los exámenes selectivos o eliminatorios para acceder al nivel secundario. En reemplazo de esa instancia, las vacantes se asignarán mediante el sistema de Gestión de Estudiantes de Ingreso (GEI), utilizado en las escuelas secundarias estatales de Mendoza.

Con la movilización, las familias buscan obtener explicaciones del director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y conocer cómo se organizará el ingreso para el ciclo lectivo 2027.

“El examen marca la vocación desde el día uno”

Uno de los principales argumentos de los estudiantes es que la evaluación representa una primera aproximación a la exigencia de la formación aeronáutica y permite identificar a quienes tienen interés en seguir esa carrera.

Jeremías, alumno de la institución, cuestionó que el examen sea considerado discriminatorio y sostuvo que la convocatoria alcanza a aspirantes de distintos puntos de la provincia.

“El examen no es discriminatorio, todo lo contrario. Incluye alumnos de toda la provincia, sabiendo que es la única escuela técnica aeronáutica en la región”, afirmó.

Entre las localidades de las que provienen estudiantes mencionó Luján de Cuyo, Lavalle, Godoy Cruz y Guaymallén. Según planteó, eliminar la evaluación podría afectar las posibilidades de jóvenes que viven lejos del establecimiento y que se prepararon durante meses para intentar ingresar.

Para quienes defienden el sistema anterior, el examen funcionaba como una instancia de preparación y permitía que los aspirantes demostraran su voluntad de estudiar en una escuela con una orientación técnica particular.

Padres cuestionan el cambio a menos de 48 horas del examen

La decisión también generó enojo entre las familias que habían organizado la preparación de sus hijos durante el año.

Algunos padres señalaron que los estudiantes asistían a clases en sus escuelas de origen y luego dedicaban tiempo adicional a prepararse para el examen de ingreso a la IV Brigada Aérea.

“En todos lados hacen ingresos y no es que quede el mejor, es que queda el que quiere, el que se esfuerza”, expresó una de las personas que participó de la protesta.

Otra de las madres cuestionó especialmente el momento en que se comunicó la modificación: sostuvo que las familias habían dedicado meses a preparar a sus hijos y consideró que el anuncio, realizado apenas dos días antes de la evaluación, fue una decisión desacertada.

Los manifestantes también reclamaron precisiones sobre los criterios que se aplicarán para asignar las vacantes y pidieron que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado por quienes se prepararon para rendir.

Qué cambia con la eliminación del examen de ingreso

La decisión de la DGE implica dejar de lado la evaluación selectiva y adecuar el procedimiento de ingreso a las normas que rigen el acceso al nivel secundario.

En adelante, las vacantes se distribuirán mediante el sistema GEI, que utiliza criterios de asignación establecidos para las escuelas secundarias estatales de Mendoza.

Entre los aspectos que, según plantearon los manifestantes, podrían influir en la asignación aparecen el promedio, la cercanía del domicilio y los vínculos familiares con integrantes de la comunidad educativa.

Las familias cuestionan que este mecanismo reemplace al examen en una institución con una orientación tan específica. Sin embargo, durante la protesta también reclamaron que las autoridades expliquen con precisión cómo se aplicarán los criterios y qué posibilidades tendrán los aspirantes de distintos departamentos.

Por el momento, el principal pedido es que se aclaren las condiciones de ingreso para el próximo ciclo lectivo y se dé una respuesta a quienes se habían preparado para rendir.

Además de pedir que se mantenga el examen, los manifestantes quieren saber cómo se distribuirán las vacantes de primer año y qué ocurrirá con los aspirantes que se prepararon durante meses para la evaluación prevista para el 9 de octubre.