Detuvieron al asesino de Hunau por robar un perfume y podría volver a la cárcel por reiterancia

El hombre recibió una condena de 16 años de prisión por el homicidio del periodista y asesor de Gobierno, ocurrido en 2004. Fue aprehendido nuevamente tras un episodio en una mercería de Las Heras y podría volver a quedar detenido en el marco de la figura de reiterancia delictiva vigente en Mendoza.

Diego Fabián Arduino Mari, condenado por el asesinato del periodista Alejo Hunau, volvió a quedar involucrado en una causa penal en Mendoza. Esta vez, fue aprehendido luego de un episodio ocurrido en una mercería de calle San Luis, en Las Heras, donde se denunció el robo de un perfume.

El hecho ocurrió cerca de las 20.45 del martes, cuando se activó la alarma de una mercería ubicada sobre calle San Luis, en Las Heras.

De acuerdo con la información difundida, la dueña del comercio notó que faltaba un perfume y cerró el local con las rejas para impedir que saliera la persona a la que señalaba por el presunto hurto.

Poco después, Arduino se presentó en el lugar y, según la reconstrucción del episodio, manifestó que tenía el perfume y se lo devolvería a la comerciante si permitía que la otra persona se retirara. La propietaria rechazó el pedido y mantuvo su decisión de esperar la intervención policial.

Cuando llegaron los efectivos, encontraron a la persona retenida dentro del comercio y recibieron una descripción física del hombre que se había retirado. A partir de esos datos, organizaron un operativo que terminó con la aprehensión de Arduino.

Quién es Diego Arduino y por qué fue condenado

El nombre de Diego Fabián Arduino Mari está vinculado con uno de los crímenes que conmocionaron a Mendoza en 2004: el asesinato de Alejo Hunau, periodista y asesor de Gobierno durante la gestión del entonces gobernador Roberto Iglesias.

Arduino fue condenado a 16 años de prisión por homicidio simple. El caso tuvo una importante repercusión pública por las circunstancias del ataque, en el que Hunau sufrió una agresión física que terminó provocándole la muerte.

La nueva aprehensión por el presunto robo de un perfume reavivó el interés por la situación judicial del hombre, que ya había protagonizado otros episodios durante el cumplimiento de su condena.

Los antecedentes judiciales de Arduino

La trayectoria judicial de Arduino incluye otros episodios posteriores al homicidio de Hunau.

Durante la pandemia de COVID-19, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, entre ellos afecciones respiratorias. Según la reconstrucción difundida, permaneció bajo esa modalidad hasta 2021, cuando volvió al complejo penitenciario tras una denuncia por violencia de género presentada por su entonces pareja.

Además, mientras se encontraba detenido, fue investigado por presuntas estafas a través de Marketplace de Facebook. Según la acusación, ofrecía materiales de construcción, recibía pagos y luego no entregaba los productos.

Por ese caso, en 2022 recibió una condena adicional de cinco meses de prisión, de acuerdo con la información difundida sobre sus antecedentes.

Estos episodios forman parte del contexto que podría ser evaluado por la Justicia al analizar su situación procesal tras el nuevo hecho.

Qué es la reiterancia delictiva y por qué podría volver a la cárcel

La posibilidad de que Arduino regrese al penal está vinculada con la figura de reiterancia delictiva, contemplada en la normativa vigente en Mendoza.

Este mecanismo permite que la Justicia evalúe la situación de una persona que vuelve a quedar involucrada en hechos delictivos mientras registra otros procesos o antecedentes judiciales, bajo las condiciones previstas por la legislación.

Sin embargo, la aprehensión por el presunto hurto no implica por sí sola que Arduino haya recibido una nueva condena ni que su regreso a prisión esté confirmado. Esa decisión depende de la evaluación judicial y de las circunstancias específicas del caso.

La Justicia deberá definir cómo continúa la causa

Tras el procedimiento en la mercería de Las Heras, la situación de Arduino quedó nuevamente bajo análisis judicial.

La investigación deberá establecer las circunstancias del presunto hurto y determinar la responsabilidad de las personas involucradas. También deberá evaluarse si corresponde adoptar medidas sobre la libertad del hombre a partir de sus antecedentes y de la normativa de reiterancia.