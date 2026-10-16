Desde San Martín hasta el terremoto de 1861: el archivo mendocino que se puede consultar gratis

La publicación reúne documentos históricos de 1780 a 1921 sobre la primera escuela de mujeres de Mendoza, el terremoto de 1861 y los vínculos con José de San Martín. El catálogo se puede descargar gratis en formato PDF y busca rescatar el papel de las religiosas en la historia educativa y social de la provincia.

La Orden de la Compañía de María Nuestra Señora presentó un catálogo digital gratuito que reúne la descripción de documentos históricos vinculados con la educación, la vida social y la actividad religiosa en Mendoza entre 1780 y 1921. El material permite acceder a información sobre la primera escuela de mujeres de la provincia, el terremoto de 1861, los vínculos con los gobiernos patrios y la expansión de la orden hacia Chile.

La publicación, titulada Catálogo del Fondo Documental de la Compañía de María Nuestra Señora en Mendoza: Período Autónomo (1780-1921), constituye una herramienta de consulta para investigadores, historiadores, estudiantes y ciudadanos interesados en reconstruir la memoria de la provincia.

El documento está disponible para su descarga gratuita en formato PDF en el sitio web institucional de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, Provincia del Cono Sur.

Qué documentos históricos reúne el catálogo

El catálogo está organizado en quince secciones principales, de acuerdo con el sistema de clasificación utilizado por los archivos de la orden en los cuatro continentes y los 26 países donde desarrolla su obra apostólica, inspirada en Santa Juana de Lestonnac.

El trabajo abarca más de 140 años de historia, desde la fundación de la casa de Mendoza en 1780 hasta 1921, cuando se concretó la incorporación de distintas casas de la orden al proceso de Generalato, que estableció un gobierno centralizado en Roma.

Además de describir actas y manuscritos originales, la publicación busca dar visibilidad al papel de las mujeres en la historia argentina, especialmente a las religiosas que participaron en la educación y en la vida social de Mendoza. El marco histórico e institucional estuvo a cargo de la hermana Dra. Nelda Venturin ODN.

Los documentos sobre la fundación del monasterio en Mendoza

Una de las secciones destacadas reúne documentos vinculados con los orígenes del Monasterio de la Buena Enseñanza, entre 1763 y 1785.

El fondo incluye la atestación de la cédula real de Carlos III y las autorizaciones fronterizas de 1780 que permitieron a las madres clarisas de la antigua fundación de Chile cruzar la cordillera de los Andes. La comitiva había sido designada por Manuel de Alday y Aspee, obispo de Santiago, para concretar la fundación en Mendoza.

Estos registros permiten reconstruir las gestiones religiosas y administrativas que hicieron posible el establecimiento de la institución en la provincia.

La relación con los gobiernos patrios y José de San Martín

El archivo también conserva documentación sobre los vínculos de la comunidad religiosa con las autoridades civiles durante los primeros años del proceso independentista.

Entre los materiales se encuentran expedientes correspondientes al período 1808-1811 con las firmas de Cornelio de Saavedra y el deán Funes. También se incluye la reproducción de un facsímil original de José de San Martín, fechado en 1817 y reproducido en 1917, con motivo del centenario de la gesta sanmartiniana.

Otro de los registros se refiere a las órdenes de préstamos forzosos destinados a financiar el Ejército de los Andes, un aspecto que permite conocer cómo los acontecimientos políticos y militares repercutieron en la vida de las instituciones mendocinas.

El terremoto de 1861 y la reconstrucción del monasterio-escuela

Entre los documentos de mayor relevancia se encuentran los relacionados con el terremoto que devastó Mendoza en 1861.

El catálogo reúne crónicas escritas por la madre Magdalena Puch, listados de religiosas, pupilas y servicialas fallecidas, además de cartas enviadas al entonces presidente Bartolomé Mitre y a otras autoridades para solicitar ayuda.

También registra las controversias surgidas con la Comisión Filantrópica encargada de la reedificación del monasterio-escuela.

Este conjunto documental aporta testimonios sobre las consecuencias del sismo en la comunidad religiosa y educativa, así como sobre las dificultades que enfrentó la institución para reconstruirse después de la catástrofe.

De Mendoza a Chile: la expansión de la orden

Otra sección reconstruye la recuperación de la comunidad tras el terremoto y su posterior expansión internacional entre 1866 y 1868.

Los documentos describen la organización logística del cruce de la cordillera para fundar las sedes de Santiago de Chile y Molina de Talca. De esta manera, el archivo permite seguir el desarrollo de la orden más allá de Mendoza y su proyección hacia otros territorios.

La primera escuela de mujeres y la vida cotidiana

El catálogo también ofrece información sobre el funcionamiento cotidiano de la primera escuela de mujeres de Mendoza, impulsada desde 1780.

Entre los registros aparecen reglamentos coloniales que organizaban las actividades mediante toques de campana y correspondencia con la educadora Mary O. Morse, fechada en 1898.

Uno de los detalles que refleja las condiciones de la época aparece en la documentación de 1849: algunas familias pagaban las cuotas escolares con productos, entre ellos un cajón de carne salada y panes.

Estos testimonios permiten conocer no solo la organización educativa, sino también las formas de pago y las condiciones materiales en las que se desarrollaba la enseñanza.

El proceso de unificación de la orden entre 1913 y 1921

La última etapa del período documentado incluye los registros vinculados con el proceso de Generalato y la unificación de las distintas casas de la Compañía de María Nuestra Señora bajo un gobierno centralizado.

La documentación reúne antecedentes de las gestiones realizadas en Roma ante el papa Benedicto XV. En ese proceso tuvieron una participación activa el Monasterio de Mendoza y monseñor José Américo Orzali (1863-1939).

Los archivos permiten conocer las negociaciones y actuaciones que contribuyeron a la reorganización institucional de la orden a escala internacional.

Cómo consultar el catálogo histórico de Mendoza

La Orden de la Compañía de María Nuestra Señora invitó a investigadores, familias y a la comunidad en general a consultar este fondo documental, considerado una fuente para reconstruir la historia educativa, social y religiosa de Mendoza y del Cono Sur.

El catálogo completo se encuentra disponible de manera gratuita en formato PDF en el sitio web institucional:

La atención presencial para investigadores está prevista a partir de marzo de 2027. Las consultas y solicitudes pueden realizarse a través del correo electrónico archivo_ar@ciamariaconosur.org.