¿Cuándo sale el sol en Mendoza?

Después de varios días de inestabilidad, Mendoza tendrá un leve ascenso de la temperatura durante los próximos días. El sol comenzará a ganar protagonismo desde el sábado, con una máxima de 21°C, y el domingo llegará a los 23°C. Sin embargo, se esperan precipitaciones hacia la noche de este jueves y nevadas débiles en la cordillera durante el fin de semana.

Mendoza tendrá una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante los próximos días, con un aumento de las temperaturas y períodos de cielo parcialmente nublado. Según el pronóstico que ofreció Contingencias Climáticas, el cambio más notorio llegará el sábado y se extenderá al domingo, cuando las máximas alcanzarán los 21° y 23°, respectivamente.

¿Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza?

Para este jueves 15 de octubre se espera una jornada mayormente nublada, con un leve ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. Además, podrían registrarse precipitaciones hacia la noche.

La temperatura máxima llegará a los 18°, mientras que la mínima será de 6°. En la cordillera, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado.

¿Cuándo mejora el tiempo en Mendoza?

El viernes 16 de octubre continuará el cielo parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima se mantendrá en 18° y la mínima será de 7°.

Durante la tarde, el sur provincial estará inestable. También se esperan nevadas débiles en la cordillera.

La mejora más marcada llegará el sábado, cuando la temperatura máxima subirá a los 21°, con una mínima de 8°. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste, aunque continuarán las nevadas débiles en la zona cordillerana.

¿Qué temperatura hará el domingo en Mendoza?

El domingo 18 de octubre será el día más cálido del período pronosticado. Se espera una máxima de 23° y una mínima de 9°, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.

De esta manera, el fin de semana ofrecerá temperaturas más agradables en comparación con las mínimas previstas para el jueves y el viernes, aunque la nubosidad seguirá presente.

Pronóstico del tiempo en Mendoza: día por día

Jueves 15 de octubre: mayormente nublado, leve ascenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche. Máxima de 18°C y mínima de 6°C.

mayormente nublado, leve ascenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche. Máxima de 18°C y mínima de 6°C. Viernes 16 de octubre: parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura e inestabilidad en el sur provincial durante la tarde. Máxima de 18°C y mínima de 7°C.

parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura e inestabilidad en el sur provincial durante la tarde. Máxima de 18°C y mínima de 7°C. Sábado 17 de octubre: parcialmente nublado y más cálido. Máxima de 21°C y mínima de 8°C.

parcialmente nublado y más cálido. Máxima de 21°C y mínima de 8°C. Domingo 18 de octubre: parcialmente nublado, con un nuevo ascenso de la temperatura. Máxima de 23°C y mínima de 9°C.

En síntesis, el sábado y el domingo serán los días más cálidos de los próximos cuatro días en Mendoza, con temperaturas máximas que superarán los 20°C. De todos modos, no se espera un cielo completamente despejado, ya que la nubosidad continuará presente y las condiciones en la cordillera seguirán siendo inestables.