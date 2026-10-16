¿Cuándo para de llover?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este viernes continuarán las lluvias aisladas. El sábado parará un poco y el domingo retorna.

Otro día con lloviznas y el agua parece no irse más de este octubre atípico en Mendoza. Y para los que dudaban del Súperniño, este fenómeno llegó para quedarse, al menos, hasta algunas semanas más, así que no guarden los paraguas ni los pilotos.

¿Cómo estará este viernes 16-10-2026?

Este viernes estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

¿Qué pasa el sábado 17-10-2026?

El sábado estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Precipitaciones hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa el domingo 18-10-2026?

El domingo estará mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 9°C

Lunes 19-10-2026

El lunes estará mayormente nublado con lluvias y lloviznas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

Martes 20-10-2026

El martes parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Miércoles 21-10-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C