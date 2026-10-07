Crimen de Leonel Ortiz: investigan un auto que abandonaron en una playa de estacionamiento

Un auto que habría sido utilizado por los atacantes fue encontrado abandonado en una playa de estacionamiento del microcentro y es sometido a peritajes. La causa por el crimen del niño de 7 años ya tiene cuatro detenidos y los investigadores también lograron vincular una de las armas utilizadas con otros hechos delictivos.

Un vehículo que habría sido utilizado por los atacantes que protagonizaron la balacera en la que murió Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en su casa de Villa Junín, fue encontrado en una playa de estacionamiento del microcentro y es sometido a peritajes. La causa ya tiene cuatro detenidos y los investigadores buscan determinar quiénes fueron los autores del ataque.

La investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras ser baleado durante una balacera en su domicilio de Villa Junín, sumó en las últimas horas un avance considerado clave: la Policía encontró un automóvil que estaría directamente relacionado con el ataque ocurrido el pasado 14 de septiembre en Las Heras.

El vehículo fue localizado en una playa de estacionamiento ubicada sobre calle Córdoba, entre Rioja y San Juan, donde personal de Policía Científica trabaja desde la mañana realizando distintos peritajes.

Según se pudo reconstruir, el auto había llegado al lugar el sábado. Era conducido por un hombre que estaba acompañado por dos mujeres y una niña. Las personas descendieron del vehículo, se retiraron y dejaron el automóvil estacionado durante varios días.

La situación despertó las sospechas de los trabajadores y responsables de la playa, quienes dieron aviso a las autoridades. Al comenzar la investigación se constató que el vehículo tenía pedido de captura y estaba relacionado con un homicidio.

Por estas horas, los investigadores buscan determinar si se trata del auto utilizado por los autores de la balacera que terminó con la muerte de Leonel.

Cuatro detenidos por el crimen

La causa ya cuenta con cuatro personas detenidas. El primero fue identificado como Cristian Alejandro Cabrera Ramírez. Luego fueron detenidos Marcos Ernesto Castillo Ferreyra, de 23 años; Ticiana Yamil Cabrera Campaña, hija del primer detenido, y un adolescente de 17 años cuya identidad se mantiene bajo reserva por su edad.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque habría estado dirigido contra los hermanos de Leonel, a raíz de un conflicto previo, y que el niño quedó en medio de la balacera.

Durante el episodio también resultaron heridos otros menores que se encontraban en el lugar.

Dos armas y un dato clave de las huellas balísticas

Uno de los elementos centrales de la investigación es el trabajo realizado por el laboratorio de huellas balísticas. Si bien hasta el momento no fue encontrada el arma homicida, los peritajes sobre las vainas y proyectiles recolectados en la escena permitieron establecer que fueron utilizadas dos armas de distintos calibres.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que el sistema permitió además establecer coincidencias entre una de esas armas y otros hechos delictivos.

Según detalló, una de las armas utilizadas en la balacera de Villa Junín habría sido empleada anteriormente en un hecho ocurrido en julio en la misma zona y en otros dos episodios registrados en agosto, uno en el barrio Escorihuela y otro en el barrio Santa Rita.

Esta información permitió vincular distintos hechos y aportar nuevos elementos a la investigación, pese a que todavía no fue encontrada el arma utilizada en el crimen de Leonel.

Los investigadores continúan trabajando sobre el automóvil encontrado en el microcentro y no descartan que puedan surgir nuevos involucrados. Por el momento, el vehículo permanece bajo peritaje mientras la Justicia intenta establecer con precisión qué participación tuvo en el ataque que terminó con la muerte del niño.