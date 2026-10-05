Crearon una aplicación para encontrar trabajadores que hagan oficios en Mendoza

Una nueva aplicación conecta a personas que necesitan realizar trabajos en sus hogares con profesionales de distintos oficios. La plataforma ya reúne a más de 300 usuarios, entre ellos unos 100 trabajadores, y permite consultar rankings y reseñas antes de contratar un servicio.

Encontrar un electricista, gasista, plomero o cualquier trabajador de oficio de confianza puede convertirse en una tarea difícil, especialmente cuando no hay referencias previas sobre la persona que se va a contratar. Para resolver ese problema, un grupo de mendocinos creó una aplicación que conecta a quienes necesitan un servicio con trabajadores de distintos oficios, permite consultar sus calificaciones y reseñas y busca hacer más simple y segura una contratación que muchas veces comienza con el clásico “¿conocés a alguien que haga este trabajo?”.

Encontrar a alguien para hacer una reparación, una instalación o cualquier trabajo en el hogar puede convertirse en una tarea difícil. A la búsqueda de un profesional se suma otra preocupación: saber si la persona es confiable y si realiza correctamente el trabajo.

Frente a esa necesidad, un grupo de mendocinos desarrolló una aplicación que conecta a quienes necesitan un servicio con trabajadores que ofrecen distintos oficios.

“Acá Estoy”, así se llama la plataforma que funciona como un punto de encuentro entre ambas partes y busca simplificar la contratación mediante un sistema que permite conocer la experiencia de otros usuarios.

Uno de los principales objetivos es brindar mayor seguridad al momento de elegir a quién contratar, a partir de reseñas, puntajes y rankings de trabajadores.

Cómo funciona la aplicación

El mecanismo fue pensado para que cualquier persona pueda utilizarlo, incluso quienes no tienen demasiada experiencia con la tecnología.

Para solicitar un servicio, el usuario debe ingresar a la aplicación, indicar qué tipo de profesional necesita y realizar el pedido.

A partir de esa solicitud, los trabajadores registrados pueden postularse para realizar el trabajo. La plataforma permite luego consultar la información disponible sobre los profesionales y elegir entre las alternativas ofrecidas.

Según explicaron sus creadores, la idea es que el proceso sea lo más sencillo y transparente posible, desde la publicación de la necesidad hasta el contacto con el trabajador.

Más de 100 trabajadores ya están registrados

La aplicación lleva aproximadamente un mes y medio o dos meses de funcionamiento y ya cuenta con poco más de 300 usuarios. De ese total, alrededor de 100 son trabajadores que ofrecen sus servicios a través de la plataforma.

Por el momento, tanto quienes solicitan trabajos como los profesionales registrados pertenecen principalmente al Gran Mendoza. La intención es consolidar el sistema a partir de la incorporación de nuevos usuarios y trabajadores de distintos oficios.

Reseñas y rankings para elegir a quién contratar

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el sistema de scoring, que permite conocer la valoración que recibieron los trabajadores. A través de las reseñas y los puntajes, quienes necesitan contratar un servicio pueden obtener referencias antes de tomar una decisión.

La herramienta busca así resolver uno de los principales problemas al contratar trabajadores de manera particular: contar con información previa sobre la persona que realizará el trabajo.

La plataforma también cuenta con rankings que permiten comparar las distintas opciones disponibles.

Otro de los elementos destacados por los desarrolladores es que cada trabajo está asegurado. La intención es brindar un marco de mayor seguridad para quienes contratan un servicio y para los propios trabajadores que utilizan la aplicación.

El pago por el trabajo, en cambio, se acuerda directamente entre el cliente y el trabajador.

¿Cuánto cuesta usar la aplicación?

Para los usuarios, realizar una solicitud es gratis. Los trabajadores tampoco deben pagar para postularse a los trabajos disponibles. El modelo de funcionamiento establece un pequeño costo fijo únicamente cuando el profesional consigue y asegura un trabajo a través de la plataforma.

De esta manera, quienes ofrecen sus servicios no tienen que abonar para aparecer en las búsquedas ni para intentar conseguir un trabajo.

El pago por el servicio realizado queda fuera de la aplicación y se acuerda directamente entre el trabajador y el cliente.

La plataforma puede descargarse tanto desde Google Play Store como desde App Store, por lo que está disponible para teléfonos Android y dispositivos Apple.

La propuesta apunta especialmente a quienes necesitan resolver trabajos cotidianos y buscan una alternativa para encontrar profesionales sin depender exclusivamente de recomendaciones personales.

Por ahora, el alcance está concentrado en Gran Mendoza, aunque el crecimiento de la cantidad de usuarios podría permitir ampliar progresivamente la cobertura.