Cortes de luz en Mendoza: qué zonas de 10 departamentos se verán afectadas este martes 13 de octubre

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento que obligarán a interrumpir el servicio eléctrico en sectores de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe. Los cortes serán por zonas y tendrán horarios diferentes, desde las 8 hasta las 19.

Edemsa anunció nuevos cortes programados de luz en Mendoza para este martes 13 de octubre. Las interrupciones se realizarán en distintos puntos de la provincia debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Los trabajos alcanzarán a 10 departamentos y se desarrollarán en franjas horarias específicas, por lo que no afectarán a todos los usuarios durante el mismo período. En algunos sectores, la interrupción comenzará a primera hora de la mañana, mientras que en otros se extenderá hasta la tarde.

Las zonas comprendidas en el cronograma son Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los barrios, calles y horarios en los que Edemsa realizará los cortes de energía eléctrica.

Cortes de luz en Mendoza: zonas y horarios del martes 13 de octubre

Guaymallén

De 10.30 a 14.30: calle Allayme, entre Capilla de Nieve y Gorriti; calle Capilla de Nieve, entre Allayme y Colón; y zona de Belgrano.

Las Heras

De 9 a 11: intersección del callejón Barrionuevo y calle Manuel A. Sáenz, además de zonas cercanas, en El Plumerillo.

intersección del callejón Barrionuevo y calle Manuel A. Sáenz, además de zonas cercanas, en El Plumerillo. De 11.15 a 14: sector comprendido entre las calles Juramento, Felipe Moyano, General Paz y Moisés Tubert, con áreas aledañas, en El Plumerillo.

sector comprendido entre las calles Juramento, Felipe Moyano, General Paz y Moisés Tubert, con áreas aledañas, en El Plumerillo. De 10 a 13: zona delimitada por las calles Mosconi, Libertador San Martín, José Manuel Estrada y Patricias Mendocinas.

Lavalle

De 9.30 a 13.30: calle Rodríguez, entre Moyano y Vives, en El Carmen.

Luján de Cuyo

De 9.15 a 13.15: intersección de las calles Terrada y Malabia, barrio Parque Universitario y zonas cercanas, en Carrodilla.

intersección de las calles Terrada y Malabia, barrio Parque Universitario y zonas cercanas, en Carrodilla. De 15 a 19: calle Costa Flores, entre Brandsen y el barrio Juan Giménez. También se verán alcanzados Vinícola Aconcagua y los barrios El Encuentro, Costa Flores y Perdriel Oeste, en Perdriel.

calle Costa Flores, entre Brandsen y el barrio Juan Giménez. También se verán alcanzados Vinícola Aconcagua y los barrios El Encuentro, Costa Flores y Perdriel Oeste, en Perdriel. De 9.45 a 13.45: calle San Martín, entre Besares y Hernán Cortez; calle Besares hacia el oeste de San Martín y sectores aledaños, en Carrodilla.

Maipú

De 9 a 13: intersección de las calles Dorrego y Urquiza y zonas cercanas, en Coquimbito.

intersección de las calles Dorrego y Urquiza y zonas cercanas, en Coquimbito. De 8 a 12: intersección de las calles Pescara y Don Bosco y áreas aledañas, en Rodeo del Medio.

intersección de las calles Pescara y Don Bosco y áreas aledañas, en Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30: calle Maza, entre la Ruta Provincial 60 y Videla Aranda; calle Cruz Videla hacia el este y el oeste de Maza; barrio Los Cerezos, loteo AMPROS y zonas cercanas, en Lunlunta.

Tunuyán

De 9 a 13: calle Sarmiento hacia el sur de la Ruta Provincial 92 Las Rosas, además de calle Reina y callejón Ruano, en Colonia Las Rosas.

calle Sarmiento hacia el sur de la Ruta Provincial 92 Las Rosas, además de calle Reina y callejón Ruano, en Colonia Las Rosas. De 9 a 13: Ruta Provincial 92 Las Rosas, entre callejón Ruano y calle Sarmiento, en Colonia Las Rosas.

Ruta Provincial 92 Las Rosas, entre callejón Ruano y calle Sarmiento, en Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30: calle 25 de Noviembre, entre Carlos Pellegrini y Arturo Illia.

Tupungato

De 9.15 a 13.15: calle Corredor Productivo o Ruta Provincial 94, entre calle B y calle C, y zonas aledañas, en Cordón del Plata.

San Carlos

De 9.30 a 13.30: calle Videla Castillo, entre José Oldrá y Carril Calise Nacional.

San Rafael

De 9 a 13: sector comprendido entre las calles Libertad, Ballofet, Entre Ríos y Sobremonte.

sector comprendido entre las calles Libertad, Ballofet, Entre Ríos y Sobremonte. De 8.30 a 12.30: Ruta Provincial 200, entre Los Tres Puentes y callejón Copado, en Colonia Andes.

Ruta Provincial 200, entre Los Tres Puentes y callejón Copado, en Colonia Andes. De 9.30 a 12.30: calle Juan Suter, entre Sarmiento y Coronel Suárez, y zonas cercanas, en El Toledano.

Malargüe