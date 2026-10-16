Conducía con 2,58 gramos de alcohol en sangre y chocó de frente contra un auto en el Parque San Martín

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las avenidas Champagnat y Libertador, en Mendoza. El conductor de un Toyota Yaris perdió el control al no advertir una curva e impactó contra un Volkswagen Bora. Ambos conductores quedaron fuera de peligro.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este viernes en el Parque General San Martín, en la intersección de las avenidas Champagnat y Libertador. Un conductor que circulaba en un Toyota Yaris dio positivo en el test de alcoholemia con 2,58 gramos de alcohol por litro de sangre y chocó de frente contra un Volkswagen Bora.

De acuerdo con la información brindada desde el lugar, el conductor del Yaris circulaba en dirección oeste y, al llegar a una curva para incorporarse a la avenida Champagnat, habría seguido de largo, sin advertir el giro. Como consecuencia, impactó de frente contra el Bora, que transitaba por la avenida.

El choque provocó importantes daños materiales en los vehículos y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona durante las primeras horas de la mañana.

Cómo están los conductores

Según se informó durante la cobertura del siniestro, ambos conductores se encontraban fuera de peligro y recibían atención médica.

El conductor del Volkswagen Bora no tenía alcohol en sangre. Tras el impacto, manifestó estar conmocionado por lo ocurrido y sentía un fuerte dolor en el pecho, según comentaron sus familiares.

En tanto, el conductor del Toyota Yaris dio positivo en el control de alcoholemia con 2,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cómo está el tránsito en el Parque San Martín

El siniestro ocurrió en un sector de importante circulación vehicular, especialmente durante las primeras horas del día.

Durante el operativo, uno de los vehículos fue retirado del lugar y posteriormente también se removió el Toyota Yaris. Esto permitió normalizar la circulación, aunque un sector de la avenida Champagnat permanecía ocupado durante la cobertura periodística.

Al momento del reporte, los vehículos que circulaban desde el oeste podían transitar con normalidad.

El hecho vuelve a poner en foco los riesgos de conducir después de consumir alcohol, una conducta que puede provocar siniestros viales y poner en peligro tanto a los conductores como a terceros.