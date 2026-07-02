Cómo manejar con hielo en la calzada: las claves para evitar accidentes durante la ola polar

Tras los múltiples siniestros registrados por las bajas temperaturas, especialistas explicaron qué hacer al conducir sobre calles y rutas congeladas. Reducir la velocidad, mantener la distancia y evitar maniobras bruscas son algunas de las principales recomendaciones.

La ola polar continúa afectando a Mendoza y gran parte del país, generando condiciones de extrema peligrosidad para quienes circulan por calles y rutas. Las temperaturas bajo cero provocaron la formación de hielo en la calzada, una situación que este jueves quedó en evidencia tras un choque en cadena que involucró a diez vehículos en la Panamericana.

Aunque el siniestro no dejó personas heridas, las autoridades debieron interrumpir completamente la circulación para asistir a los conductores y retirar los vehículos involucrados. En paralelo, Defensa Civil de Mendoza advirtió sobre la presencia de hielo en distintos caminos de la provincia y pidió extremar las precauciones durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando el riesgo es mayor.

Por qué se forma el hielo en la calzada y cuándo hay más riesgo

Las jornadas de frío extremo favorecen la formación de placas de hielo sobre el asfalto, especialmente después de lluvias, nevadas o aguanieve. Este fenómeno reduce considerablemente la adherencia de los neumáticos y puede hacer que un vehículo pierda el control en cuestión de segundos.

Según el pronóstico, las temperaturas bajo cero continuarán durante el viernes y recién el fin de semana comenzará un leve ascenso térmico, aunque persistirá el riesgo de hielo en algunos sectores.

Cómo conducir con hielo en la calzada

El instructor de manejo Rodrigo Gómez explicó que la principal herramienta para prevenir accidentes es anticiparse a las condiciones climáticas y adaptar la forma de conducir.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Reducir la velocidad antes de ingresar a sectores con posible formación de hielo.

antes de ingresar a sectores con posible formación de hielo. Mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante, de al menos tres o cuatro segundos.

con el vehículo que circula adelante, de al menos tres o cuatro segundos. Evitar aceleraciones, frenadas y volantazos bruscos , ya que pueden provocar que el vehículo derrape.

, ya que pueden provocar que el vehículo derrape. Sujetar firmemente el volante con ambas manos para mantener el control.

con ambas manos para mantener el control. En vehículos sin sistema ABS, frenar de manera progresiva y nunca de golpe.

El especialista remarcó que, ante una pérdida de adherencia, lo más importante es conservar la calma y evitar movimientos repentinos.

Qué hacer si el auto comienza a patinar

Uno de los errores más frecuentes es intentar corregir la trayectoria realizando un giro brusco del volante o frenando de manera violenta.

En esos casos, Gómez recomienda:

Levantar lentamente el pie del acelerador.

Frenar de forma suave y progresiva.

Mantener el volante firme sin realizar movimientos bruscos.

Esperar a que el vehículo recupere adherencia antes de intentar corregir la dirección.

“El volantazo o una frenada de golpe solo harán que el auto se deslice aún más sobre el hielo“, explicó el instructor.

Cómo manejar si hay niebla

Además del hielo, las condiciones meteorológicas también podrían reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

Para circular de forma segura se recomienda:

Utilizar luces antiniebla cuando el vehículo las posea.

cuando el vehículo las posea. Mantener una amplia distancia con el resto del tránsito.

Circular a una velocidad moderada.

Evitar maniobras de sobrepaso.

Si la visibilidad es muy reducida y el viaje no es imprescindible, postergar la salida.

Qué revisar antes de salir con temperaturas bajo cero

Los especialistas también aconsejan realizar una revisión rápida del vehículo antes de iniciar cualquier viaje durante jornadas de frío intenso.

Entre los principales controles figuran:

Encender el vehículo algunos minutos antes para desempañar los vidrios.

Activar la calefacción para mejorar la visibilidad.

Verificar el estado de los neumáticos, ya que un desgaste excesivo disminuye la adherencia.

Comprobar el correcto funcionamiento de luces y limpiaparabrisas.

Piden extremar la precaución en Mendoza

Desde Defensa Civil recordaron que las primeras horas de la mañana concentran el mayor riesgo de hielo en la calzada, especialmente en zonas cercanas a la precordillera, el Valle de Uco y el sur provincial.

Las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios mientras persistan las bajas temperaturas y, en caso de tener que circular, hacerlo con extrema precaución, respetando las velocidades permitidas y manteniendo una conducción preventiva para reducir el riesgo de accidentes durante esta ola polar.