Comienzan las obras en el Acceso Este: habrá nuevos desvíos entre Tirasso y Arturo González ¿desde cuándo?

Los trabajos para construir una tercera trocha arrancarán y modificarán la circulación en uno de los principales ingresos a Mendoza. Para evitar el caos vehicular conocé cómo serán los desvíos, qué calles estarán afectadas y cuánto durará la obra.

A partir de este lunes 6 de julio comenzará una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en Mendoza. Las obras para ampliar el Acceso Este con una tercera trocha obligarán a implementar desvíos y reducciones de calzada en Guaymallén entre Tirasso y Arturo González, por lo que miles de automovilistas deberán modificar sus recorridos habituales.

La intervención se desarrollará entre el puente de Tirasso y el de Arturo González, donde se ejecutará la primera etapa del proyecto. Si bien el tránsito no será interrumpido por completo, habrá importantes cambios en la circulación desde las 8 de la mañana del lunes.

Cómo serán los desvíos en el Acceso Este

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó que el objetivo es minimizar el impacto sobre el tránsito mientras avanzan los trabajos. Los cortes serán parciales y dependerán del sentido de circulación de los vehículos.

Sentido hacia Ciudad de Mendoza (Oeste)

Los automovilistas que circulen desde el Este hacia la Ciudad de Mendoza encontrarán el primer desvío a la altura del puente Arturo González. En ese sector habrá inspectores municipales y personal de la empresa constructora que dirigirán el tránsito hacia las calles colectoras. Quienes lo prefieran también podrán continuar por el Acceso Este, aunque solamente quedará habilitada una única trocha para la circulación.

Sentido hacia San Martín (Este)

En cambio, quienes viajen desde la Ciudad hacia el Este provincial deberán desviarse a la altura de calle Tirasso. Al igual que en el otro sentido, el tránsito podrá optar entre utilizar las colectoras o continuar por una sola mano habilitada sobre el acceso.

Para ordenar la circulación, el municipio desplegará entre 20 y 30 inspectores de tránsito en los distintos cruces afectados. Las autoridades también advirtieron que las calles colectoras pasarán a funcionar como vías principales, por lo que solicitaron conducir con extrema precaución. Además, se controlará el cumplimiento de los límites de velocidad y estará prohibido estacionar sobre las colectoras para evitar congestiones.

Una obra que transformará el Acceso Este

El proyecto contempla mucho más que la incorporación de una nueva trocha.

Según detalló el intendente Marcos Calvente, la obra incluye:

Construcción de una tercera trocha en ambos sentidos.

en ambos sentidos. Renovación integral de la carpeta asfáltica .

. Elevación del sector central del acceso.

Construcción de nuevos puentes y conexiones internas para mejorar la circulación dentro de Guaymallén.

Los trabajos avanzarán en tramos de aproximadamente 500 metros, aunque durante la ejecución podrán intervenir hasta 2 kilómetros por sentido.

Cuánto tiempo durarán los trabajos

La ejecución completa demandará cerca de dos años, convirtiéndose en una de las inversiones más importantes en infraestructura vial para el Gran Mendoza.

Durante ese período, las distintas etapas irán modificando el esquema de circulación sobre el Acceso Este, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse informados antes de emprender viaje.