Cierra la inscripción al Poder Judicial de Mendoza: cómo serán los exámenes y cuánto cobrarán los ingresantes

Este viernes termina el plazo para anotarse al concurso del Poder Judicial de Mendoza, que ya suma alrededor de 27.000 aspirantes. El proceso incluye pruebas virtuales, exámenes presenciales y una evaluación psicofísica. Cuáles son los requisitos y cuánto cobrarán quienes ingresen.

Miles de mendocinos buscan una oportunidad para ingresar al Poder Judicial de Mendoza, en una convocatoria que ofrece 340 vacantes administrativas y técnicas en las cuatro circunscripciones de la provincia. La inscripción entra en sus últimas horas y el interés por participar ya supera las expectativas iniciales: según los datos informados por el organismo, hay alrededor de 27.000 personas anotadas y se espera que la cifra supere las 30.000 antes del cierre.

Uno de los principales atractivos es la remuneración: el sueldo inicial ronda los $960.000 mensuales, de acuerdo con los valores correspondientes a septiembre de 2026, para una jornada laboral de seis horas diarias.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse al Poder Judicial de Mendoza

La inscripción permanecerá abierta hasta las 23.59 de este viernes 9 de octubre de 2026. El procedimiento es digital y debe completarse desde el portal oficial habilitado para el concurso. Los interesados pueden ingresar a través de este enlace: Inscripción al concurso del Poder Judicial de Mendoza

Para realizar el trámite, se necesita una cuenta de Mi Argentina, una dirección de correo electrónico de Gmail activa y la documentación solicitada por el reglamento.

El formulario requiere datos personales y CUIL, además de documentación como el DNI y el título secundario. Cuando corresponda, también deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cuáles son los requisitos para participar del concurso

Para postularse a uno de los puestos del Poder Judicial de Mendoza, es necesario cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria. Los principales requisitos son:

Edad mínima: tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.

tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción. Edad máxima: no se establece un límite superior, siempre que se cumplan las condiciones de aptitud física y psicológica.

no se establece un límite superior, siempre que se cumplan las condiciones de aptitud física y psicológica. Nacionalidad: ser argentino nativo o residente permanente.

ser argentino nativo o residente permanente. Estudios: tener el secundario completo o el polimodal acreditado.

tener el secundario completo o el polimodal acreditado. Residencia: contar con domicilio dentro de un radio de 100 kilómetros de la sede laboral elegida.

contar con domicilio dentro de un radio de 100 kilómetros de la sede laboral elegida. Herramientas digitales: disponer de una cuenta de Mi Argentina y un correo electrónico de Gmail activo.

También existen impedimentos para participar. Entre ellos figuran contar con una condena penal firme por un delito doloso, tener una inhabilitación judicial vigente o no acreditar la residencia dentro del radio exigido.

Cómo serán los exámenes para ingresar al Poder Judicial

El concurso contempla varias instancias de evaluación, algunas virtuales y otras presenciales. Las pruebas son eliminatorias, por lo que quienes no alcancen los puntajes mínimos exigidos no podrán avanzar a la etapa siguiente.

Primera etapa: dos evaluaciones virtuales

La primera instancia estará integrada por dos evaluaciones virtuales obligatorias, distribuidas en jornadas diferentes. En cada una, los participantes deberán observar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos. Luego tendrán que responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple.

Para aprobar cada examen será necesario contestar correctamente al menos 15 preguntas, equivalentes al 75% de las respuestas.

Segunda etapa: examen presencial de comprensión lectora

Quienes superen las evaluaciones virtuales avanzarán a una prueba presencial de comprensión lectora.

El examen tendrá 10 preguntas de opción múltiple sobre un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz”. Los aspirantes deberán alcanzar el puntaje mínimo previsto para continuar en el proceso.

Tercera etapa: conocimientos específicos

La siguiente instancia consistirá en un examen presencial sobre conocimientos específicos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.

La prueba estará compuesta por 50 preguntas de opción múltiple y tendrá un máximo de 100 puntos. Para aprobar será necesario obtener al menos 70 puntos, equivalentes a 35 respuestas correctas.

Las evaluaciones presenciales se corregirán mediante un sistema automatizado y bajo condiciones de anonimato. Una vez superadas las instancias eliminatorias, los postulantes integrarán un orden de mérito, organizado por región y según el puntaje obtenido.

Ese listado servirá para cubrir los cargos a medida que se produzcan las vacantes durante la vigencia del concurso, prevista por aproximadamente tres años.

Evaluación psicofísica: qué deberán realizar los aspirantes

Quienes superen las etapas de conocimientos podrán avanzar a los exámenes psicofísicos, según el orden de mérito, las vacantes disponibles y las necesidades de cada circunscripción.

Esta instancia contempla una evaluación psicológica para determinar la aptitud laboral y un examen médico que incluye distintos estudios clínicos.

El material de estudio estará disponible desde el 12 de octubre. Las fechas de las evaluaciones se comunicarán posteriormente a través de los canales oficiales del Poder Judicial.

Cuánto cobra un empleado que ingresa al Poder Judicial de Mendoza

Los cargos corresponden a la categoría Oficial de Tercera, Clase 13, dentro del escalafón administrativo y técnico de ingreso.

Según los valores correspondientes a septiembre de 2026, el sueldo inicial ronda los $960.000 mensuales, sin contemplar adicionales personales.

La jornada laboral prevista es de seis horas diarias, con dos franjas horarias posibles:

Turno mañana: de 7.30 a 13.30.

de 7.30 a 13.30. Turno tarde: de 14 a 20.

El horario y la dependencia donde se desempeñará cada ingresante serán determinados por la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con las necesidades del organismo.