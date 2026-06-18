Caso Bertón: la Justicia confirmó el juicio por jurados y los tres acusados enfrentan una posible prisión perpetua

A casi dos años del crimen de Eduardo Bertón Vidal en Maipú, la causa avanzó hacia una nueva etapa. La Justicia rechazó los planteos de las defensas, confirmó la elevación a juicio y mantuvo las graves acusaciones contra los imputados.

La investigación por el asesinato de Eduardo Bertón Vidal, el docente jubilado y empresario de Maipú que murió en un hecho que conmocionó a Mendoza, ingresó en una etapa decisiva. La Justicia confirmó la elevación a juicio por jurados de la causa y ratificó las acusaciones contra los tres imputados, quienes podrían enfrentar una condena de prisión perpetua.

La resolución fue adoptada por el juez Leonardo Camacho, quien rechazó los cuestionamientos presentados por la defensa de Claudia Carina Córdoba, ex candidata del Frente Libertario, y también desestimó un pedido para que la acusada accediera al beneficio de la prisión domiciliaria.

De esta manera, Córdoba, junto con Roxana Elizabeth Núñez y Pablo Fabián Peña, deberá afrontar un debate oral en el que la Fiscalía sostendrá que el crimen fue resultado de un plan previamente organizado para matar y robar a la víctima.

La acusación que llevarán al juicio

Durante la audiencia, la defensa intentó modificar la calificación legal y reducir la gravedad de los cargos. Sin embargo, el planteo fue rechazado y la causa avanzará con la imputación más severa.

Los tres acusados llegarán al juicio señalados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego, además de otros delitos vinculados al robo y los daños ocasionados durante el hecho.

La acusación contempla que el asesinato estuvo ligado a la intención de cometer otro delito y garantizar su impunidad, una figura penal que prevé las penas más altas del Código Penal argentino.

Según la reconstrucción realizada durante la instrucción, los investigadores consideran que el crimen no fue producto de una situación improvisada.

La causa sostiene que Claudia Córdoba mantenía una relación cercana con Bertón desde hacía varios meses. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, ambos compartían actividades vinculadas al proyecto denominado “Humanáutica”, inspirado en una obra escrita por la propia víctima.

Esa relación habría generado un vínculo de confianza que incluso incluyó viajes y participación en distintos aspectos de las actividades del empresario.

Sin embargo, la investigación sostiene que semanas antes del asesinato la relación se había deteriorado. Diversos testigos declararon que Bertón había decidido apartar a Córdoba y a sus allegados del proyecto debido a diferencias internas.

Cómo ocurrió el crimen que conmocionó a Mendoza

El asesinato ocurrió el 10 de agosto de 2024 y, en un primer momento, el caso estuvo rodeado de interrogantes debido a un incendio registrado en la vivienda de la víctima.

Con el avance de la investigación, los pesquisas reconstruyeron una secuencia que cambió por completo la hipótesis inicial.

La acusación sostiene que Córdoba y Núñez llegaron al domicilio de Bertón y lo distrajeron mientras un tercer involucrado, identificado como Pablo “Gringo” Peña, ingresaba a la propiedad.

Según el expediente, Peña se ocultó dentro de la vivienda y posteriormente intentó inutilizar el sistema de seguridad cortando cables. Sin embargo, la maniobra no habría tenido el resultado esperado y parte de los movimientos quedaron registrados.

La Fiscalía sostiene que luego de asesinar a Bertón, los acusados incendiaron la vivienda con el objetivo de eliminar pruebas y dificultar el esclarecimiento del hecho.

Con la elevación a juicio ya confirmada, el expediente ingresará en la etapa previa al debate oral.

Antes de que comience el proceso deberán completarse distintos pasos procesales, entre ellos la selección y conformación del jurado popular que tendrá la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Mientras tanto, los tres imputados continuarán vinculados a la causa bajo las graves acusaciones ratificadas por la Justicia.