Cambian los exámenes para sacar la licencia de moto: habrá más controles y criterios unificados

Mendoza avanza en la implementación de nuevas evaluaciones para motociclistas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros.

La formación de quienes aspiran a obtener una licencia de conducir para motos entra en una nueva etapa. En Godoy Cruz se desarrolló una jornada de capacitación destinada a instructores y evaluadores, en el marco de una iniciativa que apunta a establecer estándares comunes en los exámenes para motociclistas a nivel nacional.

La capacitación reunió a cerca de 40 instructores y contó con la participación de representantes de Mendoza y San Juan. El eje principal estuvo puesto en la actualización de los criterios de evaluación para la obtención de la licencia.

Las prácticas se realizaron en una pista renovada ubicada en Godoy Cruz, donde los participantes trabajaron sobre maniobras, circulación segura, respeto por la señalización y procedimientos que luego deberán aplicar durante los exámenes.

La intención es que los futuros conductores enfrenten evaluaciones más completas y homogéneas, independientemente del lugar donde tramiten su licencia.

La preocupación por la cantidad de motociclistas fallecidos

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial, de las 73 víctimas fatales registradas este año en siniestros viales, 31 fueron motociclistas, lo que representa aproximadamente el 42% del total.

Los especialistas advierten que quienes circulan en moto, al igual que peatones y ciclistas, son los usuarios más expuestos frente a cualquier accidente debido a la falta de protección estructural.

Por ese motivo, consideran fundamental reforzar la educación vial desde el momento en que una persona comienza a prepararse para obtener su licencia.

Casco, velocidad y responsabilidad: los puntos clave

Durante la capacitación se hizo especial hincapié en las normas básicas de conducción segura. Entre los aspectos más importantes se destacaron el uso obligatorio del casco homologado, el respeto de los límites de velocidad y la necesidad de adoptar conductas responsables en la vía pública.

Los instructores remarcaron que en zonas escolares no se deben superar los 20 kilómetros por hora, mientras que en calles urbanas el límite general es de 40 kilómetros por hora, salvo señalización específica.

Además, insistieron en la importancia de utilizar cascos que protejan completamente el rostro y la cabeza, ya que representan el principal elemento de seguridad para los motociclistas.

Especialistas en seguridad vial señalaron que dos de las causas más frecuentes de los siniestros graves siguen siendo el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Ambos factores incrementan considerablemente el riesgo de accidentes y agravan las consecuencias cuando estos ocurren.

También alertaron sobre ciertas conductas habituales entre motociclistas, especialmente quienes realizan repartos urbanos, como adelantamientos indebidos, circulación entre vehículos y maniobras riesgosas que ponen en peligro tanto a los conductores como al resto de los usuarios de la vía.