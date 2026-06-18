Aumentó el GNC en Mendoza: a cuánto se fue

El precio del GNC volvió a subir en Mendoza y ya se observan diferencias entre estaciones de servicio. El incremento impacta de lleno en taxis, remises y conductores que utilizan este combustible para trabajar todos los días.

Los usuarios de GNC en Mendoza comenzaron a sentir un nuevo ajuste en los surtidores. Algunas estaciones de servicio ya aplicaron un aumento de aproximadamente $50 por metro cúbico, llevando el valor a $849, mientras que otras estaciones de servicio todavía mantienen los precios anteriores, aunque anticipan que la actualización llegará en las próximas horas.

Cuánto aumentó el GNC en Mendoza

El incremento comenzó a reflejarse durante las últimas horas en distintas estaciones de servicio de la provincia. En algunos puntos de venta, como YPF, el precio ya se ubica en $849 por metro cúbico, lo que representa una suba cercana de $50 respecto al valor anterior.

Debido a que el mercado del gas natural comprimido tiene precios liberados, los valores pueden variar según la empresa y la ubicación de cada estación. Por ese motivo, todavía es posible encontrar diferencias entre distintos puntos de carga.

Según operadores del sector, el último ajuste se había registrado a fines de abril, por lo que esta actualización marca el primer aumento en casi dos meses.

La noticia generó preocupación entre quienes utilizan el GNC como principal fuente de energía para trabajar.

Conductores de taxis señalaron que actualmente necesitan alrededor de $20.000 diarios para completar la carga de combustible y poder desarrollar su jornada laboral con normalidad.

El problema, explican, es que las tarifas del servicio no acompañan el incremento de los costos, por lo que el aumento termina afectando directamente sus ingresos. Muchos trabajadores aseguran que ahora deberán recorrer distintas estaciones buscando los precios más convenientes para reducir el impacto en sus gastos diarios.

Cuánto más cuesta llenar un tanque tras la suba

Aunque el aumento puede parecer pequeño a simple vista, su efecto se multiplica con el paso de los días.

Para un vehículo mediano con una carga promedio de aproximadamente 11 metros cúbicos, el incremento representa varios cientos de pesos adicionales por cada visita al surtidor. Por ejemplo, ahora cuestan $9.340 aproximadamente. Mientras que el mes pasado llenar el mismo tanque salía $8.789.

En el caso de quienes cargan todos los días, el gasto extra puede traducirse en varios miles de pesos más por mes, una cifra que se suma a otros aumentos que vienen enfrentando los conductores en mantenimiento, repuestos y servicios.

Mientras el GNC ya refleja nuevos valores, el mercado también sigue de cerca la evolución de los combustibles líquidos.

En los últimos días, el precio internacional del petróleo mostró movimientos vinculados a la situación geopolítica mundial y a acuerdos internacionales que generaron expectativas sobre una posible baja del barril.