Aumentan la luz y el gas desde julio: cuánto subirán las tarifas y qué pasará con los subsidios

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad y gas que comenzó a regir este mes. Además, confirmó la continuidad de algunos subsidios para usuarios alcanzados por la segmentación energética.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas a partir de julio. La actualización, oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, establece un incremento promedio del 2,4% en ambos servicios. Al mismo tiempo, el Ejecutivo decidió mantener durante este mes parte de las bonificaciones para los usuarios que reciben subsidios energéticos, con el objetivo de moderar el impacto de los incrementos en las facturas.

De cuánto es el aumento de la luz y el gas en julio

La Secretaría de Energía autorizó un incremento promedio del 2,4% en las tarifas de electricidad y gas natural, que comenzó a aplicarse desde el 1 de julio.

La actualización forma parte del esquema de revisión mensual que lleva adelante el Gobierno nacional y busca continuar con el proceso de reducción gradual de los subsidios y el sinceramiento de los costos de los servicios públicos.

Además del aumento tarifario, también se oficializó una nueva actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, lo que impactará en los precios de las naftas y el gasoil durante julio.

Qué pasará con los subsidios energéticos

Aunque avanzó con una nueva suba de tarifas, el Gobierno decidió sostener durante julio parte de los subsidios para los usuarios incluidos en la segmentación energética.

En el caso del gas, continuará vigente una bonificación extraordinaria del 25% para los hogares alcanzados por el régimen de subsidios.

Por su parte, quienes reciben subsidios en el servicio de electricidad seguirán contando con un descuento adicional cercano al 16%, lo que permitirá amortiguar parcialmente el impacto del aumento anunciado.

Según explicó el Ejecutivo, estas medidas buscan evitar un traslado mayor a la inflación mientras continúa el proceso de actualización tarifaria.

El Gobierno anticipó que las tarifas seguirán aumentando

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la política oficial apunta a que las tarifas de los servicios públicos recuperen progresivamente valores cercanos a sus costos reales.

En ese sentido, señaló que los incrementos mensuales continuarán ubicándose por encima del índice de inflación mientras avance el proceso de normalización del sistema energético.

Las declaraciones generaron repercusión luego de que el funcionario afirmara que el encarecimiento del gas puede llevar a muchas familias a reducir el consumo y adoptar medidas para calefaccionarse de otra manera. Posteriormente aclaró que su intención fue explicar el proceso de recomposición tarifaria y destacó que continúan vigentes los subsidios para los sectores de menores ingresos.

Cómo impactará el aumento en las próximas facturas

Más allá del incremento del 2,4%, especialistas advierten que muchas familias podrían recibir boletas más elevadas debido al mayor consumo propio del invierno.

Las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas incrementaron el uso de estufas, calefactores y otros sistemas de calefacción, por lo que el consumo de gas natural y electricidad será un factor determinante en el monto final que llegará durante las próximas liquidaciones.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es continuar con un esquema de actualización gradual de las tarifas, manteniendo al mismo tiempo los beneficios para los usuarios que integran el sistema de subsidios energéticos.