Ante los pronósticos de lluvia en Mendoza: cuánto sale arreglar el techo o poner membrana

Las lluvias suelen dejar al descubierto goteras, filtraciones y problemas de impermeabilización que permanecieron ocultos durante meses. Qué revisar antes de las tormentas por el Súper Niño y cuánto cuestan algunas de las membranas más buscadas en Mendoza.

Las primeras lluvias suelen poner en evidencia problemas que durante meses permanecieron ocultos: goteras, filtraciones, humedad y canaletas tapadas. Con un escenario meteorológico que anticipa tormentas importantes, preparar los techos con anticipación puede evitar reparaciones más costosas cuando el agua ya comenzó a ingresar a la vivienda.

Ante este panorama, aumenta la consulta de mendocinos que buscan reparar techos, renovar membranas o aplicar productos impermeabilizantes. Entre las alternativas aparecen la membrana asfáltica tradicional, las membranas líquidas, los productos de caucho y las soluciones de poliuretano.

Qué hay que revisar en un techo antes de que llueva

El primer paso, según explicaron especialistas consultados, es evaluar el estado general del techo antes de decidir qué producto utilizar.

No todos los techos necesitan el mismo tratamiento. Si la membrana existente todavía se encuentra en buenas condiciones, puede ser suficiente aplicar una nueva capa de protección. En cambio, cuando el material está deteriorado o llegó al final de su vida útil, puede ser necesario levantar la membrana vieja y colocar una nueva.

Membrana líquida, caucho o membrana asfáltica: qué opciones existen y cuánto salen

Entre los productos que actualmente buscan los mendocinos aparecen distintas alternativas para impermeabilizar los techos.

Una de ellas es la membrana asfáltica tradicional, utilizada para generar una capa de protección sobre la superficie.

También se comercializan membranas líquidas y de caucho, que permiten formar una capa impermeabilizante sobre el techo. Según explicaron los especialistas, dentro de estas opciones existen productos que pueden aplicarse de acuerdo con el estado de la superficie.

Una de las alternativas mencionadas es la membrana líquida con velo, que incorpora una tela que aporta mayor resistencia al sistema de impermeabilización.

Según los valores mencionados, una membrana asfáltica tradicional de 4 milímetros y 40 kilos ronda actualmente los $56.000. Otra alternativa, la membrana fibrada, puede ubicarse aproximadamente en los $58.000, mientras que un producto de poliuretano de 20 litros puede alcanzar los $68.000.

Los valores corresponden a los materiales mencionados por el comercio consultado y pueden variar según la marca, presentación y establecimiento.

Aumentaron las consultas por reparaciones de techos

Desde el sector comercial señalaron que en las últimas semanas aumentaron las consultas relacionadas con la impermeabilización y reparación de techos. La llegada de las lluvias suele impulsar a los propietarios a revisar las condiciones de sus viviendas y buscar soluciones para evitar que el agua ingrese.

No solamente hay que mirar la membrana. Las canaletas y los desagües cumplen un papel fundamental cuando se producen lluvias intensas. La acumulación de hojas, ramas y basura puede bloquear el paso del agua y provocar que el techo no drene correctamente.

Cuando esto sucede, el agua puede acumularse sobre determinadas zonas y terminar ingresando por sectores debilitados de la impermeabilización. Por eso, una tarea sencilla como limpiar canaletas y desagües antes de una tormenta puede ayudar a prevenir problemas mayores.

¿Cuándo conviene cambiar toda la membrana?

La decisión de renovar por completo la impermeabilización depende principalmente del estado del material existente.

Si la membrana se encuentra en una etapa avanzada de deterioro, aplicar una nueva capa por encima puede no ser suficiente. En esos casos, los especialistas recomiendan evaluar la posibilidad de levantar la membrana existente y realizar nuevamente el trabajo de impermeabilización.

En cambio, cuando la protección todavía está en condiciones aceptables, pueden evaluarse alternativas como una membrana líquida o de caucho para reforzarla.